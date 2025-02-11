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HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti

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HÜDA PAR, yeni eğitim ve öğretim yılında Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesini teşvik etmek amacıyla etkinlikler düzenledi. Şırnak, Batman ve Van gibi şehirlerde yürüyüşler gerçekleştirilirken İstanbul'da ise basın açıklaması düzenlendi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim İşleri Başkanı Yahya Oğraş, tüm vatandaşlara "Dilimi konuşuyor, inancımı yaşıyorum" temasıyla bu yıl seçmeli ders takvimini takip etmelerini gerçekleştirilecek etkinliklere katılım sağlamaları konusunda çağrıda bulunmuştu. Çağrının ardından HÜDA PAR, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesini teşvik etmek amacıyla, "Dilimi konuşuyor, inancımı taşıyorum" temasıyla birçok ilde etkinlikler düzenledi.

HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti

"TARİHSEL KÜLTÜRÜMÜZ, İSTİKBALE IŞIK TUTAN ZENGİNLİĞİMİZDİR"

İstanbul, Bingöl, Batman ve Van'da gazeteci, akademisyen, eğitimci, hukukçu ve siyasetçilerin konuşmacı olduğu ve geniş kitlelerin katıldığı paneller düzenlendi. Etkinlikler ile ilgili konuşan Yahya Oğraş, gerçekleştirilen etkinlik ve çalışmalarla halkı bu konuda aydınlatmayı önemli bir görev olarak gördüklerini vurguladı. Oğraş, "Ana dilimi seçerken Kur'an-ı Kerim, siyer ve temel dini bilgiler derslerini de seçmeyi ihmal etmeyelim. Ana dilimizi seçerken tarihimize, kültürümüze ve inancımıza da sahip çıkmış oluyoruz. Tarihsel kültürümüz, istikbale ışık tutan zenginliğimizdir." ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti

ŞIRNAK, BATMAN VE VAN'DA YÜRÜYÜŞLER YAPILDI

Birçok kentte "Ana Dilimi Seçiyorum" temasıyla yürüyüşler ve basın açıklamaları gerçekleştirildi. Şırnak, Batman, ve Van gibi şehirlerde yürüyüşler gerçekleştirilirken İstanbul'da ise basın açıklaması düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliklerde yöresel kıyafetler giyen HÜDA PAR'lı yetkililer Kürtçe müzikler eşliğinde yürüyerek halka "Dilimi konuşuyor, inancımı yaşıyorum" başlığıyla hazırladıkları broşürleri dağıttı.

HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti

HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti

HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti
Kaynak: Haberler.com / Eğitim
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ülke ihanet çemberininin içinde bölücü ve yobaz saldırısı altında bu ülke milliyetçi ve vatansever insanların yüzüsuyu hürmetine ayakta duruyor

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Haber Yorumlarınecdet:

yani Cumhur ittifakının yeni planı

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