HIV iddiaları gündem olmuştu! Karabük Üniversitesi'nden gelen görüntüye bakın

HIV iddiaları gündem olmuştu! Karabük Üniversitesi'nden gelen görüntüye bakın
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HIV iddiaları gündem olmuştu! Karabük Üniversitesi'nden gelen görüntüye bakın
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Karabük Üniversitesi'nin mezuniyet töreninden paylaşılan görüntülerde, mezun olan öğrencilerin büyük bölümünün yabancı uyruklu, özellikle Afrika kökenli öğrencilerden oluşması dikkat çekti. Hatırlanacağı üzere Karabük Üniversitesi bir dönem hastalık cinsel birliktelikle bulaşan hastalık (HPV - HIV) iddialarıyla gündem olmuştu.

Karabük Üniversitesi'nde mezuniyet töreninde çekildiği öne sürülen görüntü büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde mezun olanların büyük çoğunluğunun siyahi olması dikkatlerden kaçmadı.

ALTINA YAPILAN YORUMLAR BOMBA

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Şoklardayım", "Fransa Futbol Milli Takımı", "Neden burada Türk vatandaşı yok?", "Neden Karabük'te bu kadar yoğun?", "Niye hepsi siyahi?", "Karabük olduğuna emin miyiz?", "Karabük Üniversitesi Burkina Faso kampüsü" şeklinde yorumlar yapıldı.

HASTALIK İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Karabük Üniversitesi siyahi öğrencilerle cinsel birliktelik yaşayan bazı erkek ve kadın öğrencilerin iddialarıyla gündem olmuştu. Sosyal medyada bazı itiraf sayfalarında öğrencilerin bazıları HPV bazıları da HIV şüphesiyle hastaneye gittiğini anlatmıştı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YALANLAMIŞTI

Karabük Üniversitesi'ndeki öğrencilerin, Afrika ülkelerinden gelip Karabük'te üniversite eğitimi gören öğrencilerle cinsel birliktelik yaşadıktan sonra HPV ve HIV belirtileriyle hastaneye başvurduğu iddialarıyla ilgili Karabük İl Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yapmış ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

O itiraflardan bazıları şunlardı;

HIV iddiaları gündem olmuştu! Karabük Üniversitesi'nden gelen görüntüye bakın

HIV iddiaları gündem olmuştu! Karabük Üniversitesi'nden gelen görüntüye bakın

HIV iddiaları gündem olmuştu! Karabük Üniversitesi'nden gelen görüntüye bakın

HIV iddiaları gündem olmuştu! Karabük Üniversitesi'nden gelen görüntüye bakın

HIV iddiaları gündem olmuştu! Karabük Üniversitesi'nden gelen görüntüye bakın

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
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