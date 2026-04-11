Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde Kariyerküre Zirve 2026 yoğun katılımla gerçekleşti

Gençlerin kariyer yolculuklarına yeni bir perspektif kazandırmayı hedefleyen Kariyerküre Zirve 2026, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Eğitim ile gerçek hayat arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen zirve; HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde (KKM) düzenlendi.

Gençleri, velileri, eğitimcileri ve iş dünyasını aynı platformda buluşturan zirvenin açılışına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Kariyerküre Kurucusu Esra Değerli, Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu, öğrenciler ve davetliler katıldı.

"Sadece diploma yetmez; asıl belirleyici olan yetkinliklerinizdir"

Zirvenin açılışında konuşan ve Hasan Kalyoncu'nun ülkeye kazandırdığı değerleri vurgulayan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, "Hasan Kalyoncu'yu ülkemize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı rahmet ve minnetle anıyorum. Ortaya koyduğu eserleri titizlikle devam ettiren ve her geçen gün üzerine koyarak büyüten kıymetli aile bireylerine de teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Sevgili gençler, kariyer yolculuğunuzda neyi hedeflerseniz hedefleyin; Türkiye'nin rolünü ve insanlarımızın sizlerden beklentilerini asla unutmayın. Elbette üniversite mezunu olmak, bir diplomaya sahip olmak önemlidir. Ancak günümüzde asıl belirleyici olan; eğitim süreci boyunca hangi yetkinlikleri kazandığınız ve hangi becerilere sahip olduğunuzdur. Üniversiteler ise bu noktada sizlere yalnızca bilgi aktaran değil; öğrenmeyi öğreten, sizi geleceğin dünyasına hazırlayan önemli merkezlerdir. Unutmayın ki başarılı insanların en temel özelliği çok çalışmalarıdır. Ancak ders dışı aktiviteler, takım çalışması, öğrenci kulüpleri ve spor faaliyetleri de en az akademik başarı kadar önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Kariyer, kendi hikayeni yazma sürecidir"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde gençlere yol gösteren böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, "Kariyerküre Zirvesi'nin Gaziantep'te ve üniversitemizde ilk kez düzenlenmesini son derece kıymetli buluyor, bu oluşumun Türkiye genelinde bir eğitim seferberliğine dönüşeceğine inanıyorum. Kariyer, yalnızca bir meslek seçimi değil; insanın kendini tanıma ve kendi hikayesini yazma sürecidir. Bu nedenle 'hangi meslek?' sorusunun ötesine geçerek 'ben kimim?' sorusuna cevap aramanız büyük önem taşımaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda, bugün Hasan Kalyoncu Üniversitesi çatısı altında her sorunuz yanıt bulacak ve kariyer maceranızda bir adım öne geçeceksiniz. Bu önemli zirvenin, Kariyerküre Zirvesi'nin hayatınızın en güzel dönüm noktalarından biri olmasını diliyorum. Bu zirvenin, marka hikayesinin başlangıç noktasında gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Esra Değerli'ye ve Kalyoncu ailesine şükranlarımı sunuyor, merhum Hasan Kalyoncu'yu saygıyla anıyorum" dedi.

"En kıymetli yol kendi sesinizi duyduğunuz yoldur"

Kariyerküre Kurucusu Esra Değerli, gençlerin kendi potansiyellerini keşfederek güçlü yönlerine uygun mesleklerde ilerlemelerinin hem bireysel hem toplumsal değer oluşturduğunu vurguladı. Ailelerin yönlendirici değil destekleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Değerli, gençlerin kendi seslerini dinleyerek özgün yollarını çizmelerinin önemine dikkat çekti. Değerli, "Hayatınız boyunca birçok öneri alacaksınız, birçok yönlendirme duyacaksınız. Ama en kıymetli yol kendi sesinizi duyduğunuz yoldur. Aileler olarak kendi hayallerimizi değil, onların hayallerini gerçekleştirmelerine eşlik etmeliyiz. Yapay zeka, dijitalleşme ve yeni nesil mesleklerin yükselişiyle birlikte gençlerin yalnızca bir meslek seçmekle sınırlı kalmadığı; kendilerini tanıma, becerilerini geliştirme ve çok yönlü bir gelecek inşa etme gerekliliği bir kez daha ortaya konuldu. Kariyerküre Zirve, bu dönüşümün merkezinde gençlere hazır cevaplar sunmak yerine, doğru soruları sormaları için bir alan oluşturdu. Zirvenin ana yaklaşımı ise tek bir cümlede özetlendi. Aklındakileri sor, becerilerini keşfet, yolunu çiz, kendini tasarla" ifadelerine yer verdi.

İlham veren konuşmalar, güçlü paneller, uygulamalı deneyimler

Zirve kapsamında gerçekleştirilen vizyon konuşmaları, paneller ve atölyeler ile katılımcılar; nörobilimden yapay zekaya, astrofizikten girişimciliğe ve gençlik psikolojisine kadar geniş bir içerik yelpazesiyle buluştu. Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Prof. Dr. Veysi İşler, Prof. Dr. Faruk Soydugan, Prof. Dr. Aytül Çorapçıoğlu Özdemir, Doç. Dr. Mehmet Dinç, Dr. Abdulkadir Özbek, Ercüment Büyükşener, Sait Gürsoy ve daha pek çok alanında uzman ismin katılımıyla gerçekleştirilen vizyon konuşmaları ve panellerde, gençlerin kariyer yolculuklarına ışık tutan güncel ve çok boyutlu başlıklar ele alındı.

TÜZDEV destekleriyle üstün zekalı bireylerin eğitimi ve yaklaşımı, Canva iş birliğiyle güncel sunum hazırlama teknikleri, StudyProve katkılarıyla matematiğin anlaşılması ve günlük hayatta kullanımı gibi başlıklarda düzenlenen atölyeler ile katılımcılar; deneyimleyerek öğrenen, sorgulayan ve aktif olarak sürece dahil olan bireyler olarak zirvenin önemli bir parçası oldu.

Gençler için, gençlerle birlikte

Kariyerküre Zirve 2026, gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmelerine ve kariyer yolculuklarına daha bilinçli adımlarla ilerlemelerine katkı sunan güçlü bir buluşma noktası oldu. Zirve, gençlere "ne olmaları gerektiğini" söylemek yerine, kim olmak istediklerini keşfedebilecekleri bir alan sunarak katılımcılar üzerinde önemli bir farkındalık oluşturdu. Geleceğini tasarlamak isteyenler için buluşma noktası olan Kariyerküre Zirve 2026, yalnızca bir etkinlik olmanın ötesinde; gençlerin kendilerini tanıdıkları, ilham aldıkları ve geleceklerine dair ilk adımı attıkları bir deneyim alanı olarak konumlandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı