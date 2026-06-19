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Rıza Çalımbay'ın annesi vefat etti

Rıza Çalımbay'ın annesi vefat etti
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Sivasspor'un efsane teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın annesi Fatma Çalımbay hayatını kaybetti. Cenaze, 21 Haziran Pazar günü Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Topulyurt köyünde defnedilecek.

Sivasspor'un efsane teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın annesi Fatma Çalımbay'ın vefat ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Fatma Çalımbay'ın cenazesinin 21 Haziran Pazar günü Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Topulyurt köyünde defnedileceği belirtildi.

Rıza Çalımbay ve ailesine başsağlığı dilekleri iletildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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