Haberler

Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket Haber Videosunu İzle
Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2022 Dünya Kupası'nda dikkat çeken tarzıyla adından söz ettiren Hırvat model Ivana Knöll, 2026 Dünya Kupası tribünlerinde yeniden görüntülendi. Ancak bu kez gündem olan sadece Knöll değil, ona dönüp bakmayan saha görevlisi oldu.

  • Hırvat model Ivana Knöll, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere maçını tribünden takip etti.
  • Bir saha görevlisi, Knöll'e ilgi gösteren kalabalığa rağmen görevine odaklanarak ünlü modele bakmadı.
  • Saha görevlisinin profesyonel tavrı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

2022 Katar Dünya Kupası sırasında tribünlerdeki görüntüleriyle dünya çapında tanınan Hırvat model Ivana Knöll, 2026 Dünya Kupası'nda da tribündeki yerini aldı. İngiltere'nin maçını tribünden takip eden Knöll, kırmızı-beyaz renklerden oluşan ikonik kombiniyle yine kameraların ilgi odağı oldu.

HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKEN DETAY

Tribünlerde objektiflere poz veren ve taraftarlarla fotoğraf çektiren Knöll'ün görüntüleri paylaşılırken, karelerdeki bir saha görevlisi dikkatlerden kaçmadı. Etrafındaki birçok kişinin Knöll'e yöneldiği anlarda görevini sürdüren saha görevlisinin ünlü modele hiç bakmaması ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Kısa sürede yayılan görüntülerde saha görevlisinin konsantrasyonunu bozmadan görevine devam etmesi çok sayıda yorum aldı. Birçok kişi saha görevlisinin profesyonelliğine vurgu yaparken, bazı kullanıcılar da görüntüleri esprili paylaşımlarla değerlendirdi.

2022'NİN EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERİNDENDİ

Ivana Knöll, 2022 Katar Dünya Kupası sırasında tribünlerdeki görüntüleriyle milyonlarca takipçiye ulaşmış ve turnuvanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Hırvat model, 2026 Dünya Kupası'nda da tribünlerdeki varlığıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge

Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakandan valiliklere genelge
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı

Ankara'da baş döndüren trafik! Erdoğan talimat verdi: Hızlandırın
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar

İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte ifşa edilen o markalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız yılanı çıplak elle taşıdı

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız çıplak elle müdahale etti
Tokyo'daki havalimanında British Airways yolcu uçağında akıllı telefon alev aldı

Yolcu uçağında büyük panik! Akıllı telefon alev aldı
Telefonlarındaki uygulama ele verdi! 50 şüpheli için gözaltı kararı

Telefonlarındaki uygulamayı gören polis hepsini tek tek gözaltına aldı
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde

İsmail Kartal sonrası herkes bu sözlerini paylaşıyor
Rıza Çalımbay'ın annesi vefat etti

Rıza Çalımbay'ın acı günü!
Adalet Bakanı Gürlek: Suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek

Bakan Gürlek'ten suç örgütlerine gözdağı! Mesajı hayli net
Devlet hastanesinde skandal! Doktorun kirli çarkına suçüstü

Devlet hastanesinde skandal! Doktorun kirli çarkına suçüstü