Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerine yönelik soruşturmada 50 şüpheliye gözaltı kararı

Kriptolu haberleşme programıyla uluslararası uyuşturucu madde ithalat ve ihracatı yaptığı belirlenen suç örgütlerine yönelik soruşturmada 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, kriptolu haberleşme programı kullanarak ülkeler arası uyuşturucu madde ithalatı-ihracatı yapan suç örgütlerinin varlığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu suç örgütlerinin kullanımında olan kriptolu haberleşme uygulamasının uçtan uca şifreli mesajlaşma imkanı sağladığı, uygulamanın özel olarak hazırlanmış cep telefonları üzerinden çalıştığı, bu cihazlarda mikrofon, kamera, GPS gibi donanımların devre dışı bırakıldığı kaydedildi.

Kriptolu haberleşme programı üzerinden yapılan yazışmaların incelenmesi neticesinde varlığı tespit edilen suç örgütlerinin, çeşitli ülkelerden temin ettikleri uyuşturucu maddelerin zaman zaman Türkiye'ye zaman zaman da başkaca ülkelere naklini sağladıklarının belirlendiği aktarılan açıklamada, söz konusu suç örgütlerinin yüksek miktarda yasa dışı gelir elde edip, bu geliri çeşitli yöntemlerle aklamaya çalıştıkları belirtildi.

Açıklamada, bu eylemlere iştirak eden 50 şüphelinin tespit edildiği, şüphelilerden 10'unun başka suçlardan cezaevinde, 19'unun yurt dışında ve firari, 21'inin ise halihazırda Türkiye sınırları içerisinde olduğunun anlaşıldığı bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, yurt dışında bulunduğu tespit edilen örgüt mensuplarının ise uluslararası düzeyde aranmalarını sağlamak maksadıyla haklarında kırmızı bülten çalışması başlatıldığı ifade edildi.

Söz konusu suç örgütü mensuplarının, suçtan elde ettiği gelir ile iktisap ettiği ve devamında da aklama eylemine tabi tuttuğu mal varlıklarının tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda 50 gerçek kişiye ait tüm banka hesaplarına ve kripto varlıklara, 78 taşınmaza, 77 motorlu taşıta, 15 şirketin ortaklık payına el konulduğu kaydedildi.