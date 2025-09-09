Gaziemir İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri İlk Dersi Ormanda Yaptı

İZMİR'deki Gaziemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, yeni eğitim öğretim döneminin ilk dersini Sarnıç'taki ormanda yaptı. İlk ders zilini yanan ve yangından etkilenmeyen orman alanlarının kesişim noktasında çalan Müdür Özgür Şenyüz, "Çocuklarımızın ortaokula ilk adım attıkları gün ormanda bir derslikte ders yapmış olmalarını uzun yıllar unutamayacaklarını düşünüyorum. Orman yangınlarıyla mücadeleyi ilk ağızdan, Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden öğrendiler. Aynı zamanda orman mühendisliği, orman muhafaza memurluğu gibi meslekleri de tanımış oldular. Tohumu kendi elleriyle toprakla buluşturarak, adeta o bölgede bir okul ormanı oluşturdular" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim-öğretim yılında hayata geçirdiği 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleri kapsamında Gaziemir İmam Hatip Ortaokulu ilk ders zilini Sarnıç orman alanında çaldı. 5-6-7 ve 8'inci sınıflardan toplam 75 öğrencinin bulunduğu ilk derste sosyal bilgiler dersi ve 'yeşil vatanımız' konusu işlendi. Orman Bölge Şube Müdürlüğü uzmanlarının gerçekleştirdiği sunumda orman sevgisi ve doğayı korumanın önemi üzerine bilgiler paylaşıldı. Etkinliğin ev sahipliğini üstlenen Gaziemir İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Özgür Şenyüz, Sarnıç'taki gölet alanında geçen temmuz ayında çıkan yangın nedeniyle hasar gören alanlar ile yanmamış alanların birleşim yerine bir derslik kurduklarını belirtti. Şenyüz, "Bilerek orayı seçtim. Hem bize yakın hem de yeni yangını yaşamış bir yerdi. Sosyal bilgiler dersi öğretmeni Eylem Ertem dersi başlattı. Buca Orman İşletme Şefi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü de derse katıldı. Onlar öğrencilerimize ormanla ilgili meslekler konusunda bilgiler verip kariyer rehberliği yaptı. Orman muhafaza memuru ne iş yapar? Orman mühendisi nedir? Nerede okur? Nasıl çalışır? Nasıl atanır?' gibi bilgiler verdi. Amacımız hem ormandaki yangınların sebebini birebir anlatmak hem de meslek tanıtımı yapmaktı" ifadelerini kullandı.

125 AKDENİZ ÇAMI TOHUMU EKTİLER

Dersin devamında çevre temizliği de yaptıklarını ve yanan alana tohum diktiklerini anlatan Şenyüz, "Yangına müdahale ettikleri araçları, arazözleri sergileyip çocuklara tanıttılar. Daha sonra iki öğrenciye bir çöp poşeti ve eldiven verdik. Protokol desteğiyle birlikte çevre temizliği yaparak yanan alanına doğru yürüdük. Yanan alan 15-20 metre ilerimizdeydi. Yanan alana dikilebilecek bir tohum türü olan Akdeniz çamı tohumundan 125 adet temin etmiştik. Her öğrenciye verdik. Hep birlikte yanan alanda bu tohumu nasıl dikeceğimizi orman koruma muhafaza memurlarından dinleyip tohumları toprakla buluşturduk" diye konuştu.

Öğrencilerin daha sonra ormanda top oynayıp keyifli vakit geçirdiğini dile getiren Şenyüz, şöyle devam etti:

'DOĞA SEVGİSİ SADECE BİR DERSİN KONUSU DEĞİL'

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla doğayı korumanın yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda gelecek nesillere aktarılması gereken bir yaşam kültürü olduğunu söyleyerek, "Öğrencilerimizin orman ile ilgili meslekleri tanımaları, onların geleceğe dair ufuklarını genişletirken; çevre ve orman temizliği etkinliği, doğaya değer vermenin yalnızca sözle değil, eylemle de gösterilmesi gerektiğini somut bir şekilde ortaya koydu. Doğa sevgisini sadece bir dersin konusu olmaktan çıkarıp hayatın merkezine taşıyabilmek, bu etkinliğin en önemli kazanımlarından biri oldu. Yeni eğitim-öğretim yılına ormanın huzurunda, doğanın kokusunu içimize çekerek başlamak bizlere ayrı bir heyecan, yeni bir umut ve güçlü bir enerji verdi. İnanıyoruz ki öğrencilerimiz; bilgiyle, değerlerle, doğa sevgisiyle ve çevre bilinciyle büyüyerek ülkemizin yarınlarına yön verecek" diye konuştu.