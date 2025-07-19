Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in sınav sonucu belli oldu! İşte tutturduğu bölüm

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in sınav sonucu belli oldu! İşte tutturduğu bölüm
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından kızı Nehir Zeyrek, üniversite sınavında başarılı olarak baba mesleği olan mimarlığı okuyacak puanı aldı. Sınav günü Nehir'i yalnız bırakmayan CHP lideri Özel, sonuçların açıklamasının ardından "Hepimizin gözü aydın" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in trajik ölümü sonrası kamuoyunun yakından takip ettiği kızı Nehir Zeyrek, YKS'de önemli bir başarıya imza attı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nehir'in mimarlık fakültesine girecek puanı aldığını duyurdu.

"BABA MESLEĞİNİ KAZANMAK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

6 Haziran günü evinin bahçesindeki havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini 9 Haziran'da kaybeden Zeyrek, başta ailesi olmak üzere tüm Manisa'yı yasa boğmuştu. O sırada üniversite sınavına hazırlanan kızı Nehir Zeyrek, baba acısıyla sarsılmış, yakın çevresine "Baba mesleği olan mimarlığı kazanmak istiyorum" demişti.

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in sınav sonucu belli oldu! İşte tutturduğu bölüm

ÖZEL: HEPİMİZİN GÖZÜ AYDIN

Çocukluk arkadaşı olan Ferdi Zeyrek'in ölümünden sonra ailesini yalnız bırakmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genç Nehir'in hem manevi hem de eğitim yolculuğunda yanında oldu. Özel, sınav günü Nehir'i bizzat kendisi sınav salonuna götürdü. Bugün sabah saatlerinde açıklanan YKS sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özgür Özel, Nehir'in mimarlık bölümü için gerekli puanı aldığını duyurarak şu ifadeleri kullandı: "YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir'imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın. Bu sınavda hayal ettiği puanı alan tüm gençlerimizi kutluyorum. Beklediği sonucu alamayanların da üzülmeden, moral bozmadan çalışıp mutlaka başaracaklarına inanıyorum."

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in sınav sonucu belli oldu! İşte tutturduğu bölüm

SOSYAL MEDYADA DUYGUSAL YORUMLAR

Özel'in paylaşımı sonrası sosyal medyada binlerce kullanıcı, Nehir'in başarısını kutladı. Kullanıcılar, "Babasının ışığı yolunu aydınlatsın", "Ferdi Başkan gururla izliyordur" gibi duygusal yorumlarla genç Nehir'e destek mesajları gönderdi.

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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıAdam Bey:

chp’liler okur. akp’li lerde pek nadir görünür okumak!

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme135
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Haber YorumlarıMGk:

Tüm okumuşlarını topla Selçuk Bayraktar'ın attığı tırnak etmezler

yanıt80
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Haber YorumlarıGenco:

Aynen aynen, CHP’deki medeniyet ve üslup okumuşluğundan geliyor zaten aynen :)))

yanıt34
yanıt23
Haber YorumlarıOnur Yener:

Çekirdek çitleyen eşek heykeli için okumaya gerek yok, eğer okusaydınız ihaları yapan bizler değil sizler olurdunuz...

yanıt43
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Haber YorumlarıELEKTRİK SANATI:

sen okudunda ne oldu

yanıt18
yanıt7
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

mgk nin yorumundan bir şey anlayan var mı zerre kadar gerçekle alakası yok dünya yalnız kendini akıllı sananların dediği gibi değil

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıCrm:

SEN PEK "ADAM" BENZER BİR YORUM YAPMAMIŞSIN....ddaha çok "madam" olmuş....

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıHakkı Çotuk:

Özgürcüm benim baba da öldü bende sınava girdim benim başarımı da kutlar mısın . Yoksa siz sadece sizden olanlara dalkavukluk yaparsınız

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Haber Yorumlarıosman6701:

çünkü chp olunca duygular değişiyor

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Haber YorumlarıMGk:

Hangi özel üniversite...???

Yorum Beğen38
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