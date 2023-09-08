Eskişehir'deki Okulların Durumu Gündemde

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir'deki 6 okulun deprem tehlikesi nedeniyle boşaltılmasına ilişkin "Okulların açılmasına bir haftadan az bir süre önce açıklanan okulların boşaltılması kararı ile yine öğrencilerimiz mağdur edilmiştir. Eğitim sisteminde okul öncesinden yükseköğretime kadar pek çok sıkıntı yaşanıyor. Yeni kayıt yaptıracak velilerden zorunlu bağış altında velilerden duyduğumuza göre 12 bin TL'lere varan paralar isteniyor. Veliler okulların depreme dayanıklılığı konusunda kaygılı. Okulların açıldığı hafta, velilere mesajla okul binasının kapısına kilit vurulduğu bildiriliyor. Ayrıca okullardaki ÇEDES uygulamaları nedeniyle velilerin ve eğitimin paydaşlarının tepkileri dikkate alınmıyor" açıklamasını yaptı.

CHP Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, Eskişehir'deki okulların depreme dayanıklılığı ve 2018 yılında yıkım kararı alınarak boşaltılan ve hala tamamlanmayan Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na verdiği soru önergesine gelen yanıt ve okulların açılacağı hafta depreme dayanıksızlık gerekçesi ile boşaltılacağı duyurulan okullarla ilgili açıklama yaptı. Süllü, şunları kaydetti:

"DEPREME DAYANIKLI OLMADIĞI GEREKÇESİYLE 2018 SENESİNDE YIKILAN OKULA 2021 YILINDA BİR TEMEL ATILMIŞ. 2023 YILINDAYIZ ANCAK, OKUL HALA TAMAMLANMAMIŞ"

"Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle 2018 senesinde yıkılan okula 2021 yılında bir temel atılmış. 2023 yılındayız ancak, okul hala tamamlanmamış. Müteahhit kaçmış, demirler paslanmış, daha yeni tamamlanması için bir müteahhitte verilmiş, inşaata yeni başlanmış. Ali Güven Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi turizm sektörüne eleman yetiştiren bir okul fakat 2018 yılından beri, okulun inşaatı bitene kadar Tepebaşı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda yetersiz olanaklarla eğitim veriliyor. Turizm ve otelcilik alanında uygulamaya dayalı mesleki eğitim verilen okula kaydolan öğrencilerin atölyelerde yeterli eğitim görmeden, pratik yapmadan altyapısı yetersiz merkezlerden mezun olmalarının yaratacağı eksikliklerin telafisi nasıl olacak?"

"İNŞAATIN EN KISA SÜREDE TAMAMLANMASINI VE ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMLERİNE DEVAM ETMELERİNİ İSTİYORUZ"

Milletvekili Süllü'nün Ali Güven Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nin akıbeti ile ilgili sorularına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeniden ikmal ihalesi yapılan inşaatın ruhsatının alınmasıyla beraber inşaata devam edileceğini ve 400 gün içerisinde tamamlanarak 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazır olacağını belirtti. Süllü, Bakan Tekin'in yanıtını şöyle değerlendirdi:

"Veliler ve öğrenciler durumdan oldukça şikayetçi. 2023 yılındayız, aradan 5 sene geçmesine rağmen okul halen inşaat halinde. Kaçan müteahhittin yerine yeni bir müteahhit işe başlamış. Yerli bir firma olduğunu duyduk. İnşaatın en kısa sürede tamamlanmasını ve öğrencilerin daha fazla mağdur olmadan eğitimlerine devam etmelerini istiyoruz."

"ESKİŞEHİR'DE VE TÜM TÜRKİYE'DE ÇAĞDAŞ EĞİTİMİN YAPILDIĞI, ÖĞRENCİLERİMİZİN HER TÜR TEKNİK OLANAKLARLA VE DONANIMLA EĞİTİM GÖRDÜĞÜ OKULLARDA OKUMALARI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Süllü ayrıca, deprem tehlikesi nedeniyle Eskişehir Anadolu Lisesi, Mualla Zeyrek İlkokulu, Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sami Sipahi Ortaokulu, Ziya Gökalp İlkokulu ve Porsuk İlkokulu'nun boşaltılması kararına da şu sözlerle tepki gösterdi:

"Biz 2 buçuk ay önce Eskişehir'deki okul binalarına yönelik soru önergemizi hazırlayıp gerekli yerlere iletmiştik. Bugün geldiğimiz noktada ise okulların açılmasına bir haftadan az bir süre önce açıklanan okulların boşaltılması kararı ile yine öğrencilerimiz mağdur edilmiştir. Eğitim sisteminde okul öncesinden yükseköğretime kadar pek çok sıkıntı yaşanıyor. Yeni kayıt yaptıracak velilerden zorunlu bağış altında velilerden duyduğumuza göre 12 bin TL'lere varan paralar isteniyor. Veliler okulların depreme dayanıklılığı konusunda kaygılı. Okulların açıldığı hafta, velilere mesajla okul binasının kapısına kilit vurulduğu bildiriliyor. Ayrıca okullardaki ÇEDES uygulamaları nedeniyle velilerin ve eğitimin paydaşlarının tepkileri dikkate alınmıyor. Eskişehir'de ve tüm Türkiye'de biz çağdaş eğitimin yapıldığı, öğrencilerimizin her tür teknik olanaklarla ve donanımla eğitim gördüğü okullarda okumaları için mücadele ediyoruz. Eğitim tüm paydaşlarının öneri ve beklentilerini dikkate alarak, çağdaş, bilimsel ve nitelikli eğitimin gereklerinin yerine getirilmesini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan talep ediyoruz."