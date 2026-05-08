Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir'den genç hukukçulara 'Cesur olun' çağrısı

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2026 yılı mezuniyet törenine katılan Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, genç hukukçulara "cesur olun" tavsiyesinde bulundu,konuşması adeta bir manifesto niteliğinde oldu.

Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde birer konuşma yapan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu, Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, yeni mezunlara adalet ve hukuka bağlılık mesajı verdi. Konuşmaların ardından Erzurum Bar Ekibi gösteri yaptı ve sonrasında mezun öğrencilere belgeleri verildi, yemin edildi ve hep birlikte havaya kepler atıldı.

Başsavcı Aydemir'den manifesto gibi konuşma

Hukuk Fakültesi mezunlarına idealist olmalarını ve cesur davranmalarını tavsiye eden Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, adeta manifesto değerindeki konuşmasında "Kimsenin cesaret edemediği işlere cesaret etmek üzere bu eğitime aday olduk. Bundan sonra da hakimliğe, Cumhuriyet Savcılığına, avukatlığa aday oluyorsunuz. Gizlenerek, saklanarak, güç kullanarak veya çeşitli argümanlarla ortadan kaldırılmaya çalışılan adaleti cesaretle tesis etmek üzere bu eğitimi aldınız. Annelerinizin, babalarınızın emekleriyle, hem de büyük emekleriyle bugünlere gelen hususları, birikimleri sakın unutmayın. Evlat olarak; anne babaya saygıyla başlar vatana saygı, vatana emek. İşte hukukçular olarak; hiç korkmadan, yılmadan, cesaret göstererek kötülüğün üstüne gitmek üzere bu fakülteyi bitirdik. O yüzden her zaman yüreğimizde o cesareti bulacaksınız. Tüm insanlarda, hepimizde olması gereken özelliklerin başında empati . Ama hukukçuda olmazsa olmazdır. Biz yargılama yaparken, kürsüde ifade alırken veya avukat olarak savunma hazırlarken, bunun karşı tarafındaki etkisini düşünmek zorundayız. Onu araştırmak zorundayız. Bir hukukçu da olmazsa olmaz özellik empatidir. Bu yönünüz her zaman yetişkin olmalıdır. Yarın yanlış yerlere araç park edenler, tehlikeli araç kullananlar veya insanların sağlığına zarar verici toplımda harekette bulunanlar. Bunlar bizim tarafımızda cezalandırılan, işlemleri gerçekleştirilen eylemlerdir. Bunu bir hukukçu yapamaz. Eğer biz bunu rutinleştirirsek bu toplumu düzeltemeyiz. Sizler de toplumu doğruyu göstermek üzere bu eğitimi aldınız. Kanunlar suça izin vermez. Kanunlar suçu yasaklar, karşılığında da cezayı öngörür. Dolayısıyla bu düzeni sağlamak üzere bu eğitimi aldınız. Sizlerin cesaretle tüm insanlığınızla, korkusuzca, adalet görevini yerine getirmenizi umuyoruz ve başaracağınızı da inanıyoruz" dedi.

"Kendinizi çok iyi geliştirin, yetiştirin"

Aydemir, genç mezunlarına günün şartlarına ve gerçeklerine uzak kalmamaları noktasında uyarırıken, "Bugünün gençleri, şu anda mezunlarımız, bugünün teknolojisinde, bugünün geldiği noktasında, son derece gelişmiş, daha geniş çerçeveden hayata bakabilen gençler. Ben inanıyorum ki şahsım adına benim de evladım aynı şekilde hukuk fakültesinde mezun oldu. Ondan da iyi bildiğimiz kadar sizlere çok güzel işler başaracağına inanıyorum. Bu zamana kadar yapılanlardan çok daha yüksek işler yapacağınıza inanıyoruz. Öyle hukukçular olun ki sevgili gençler; biz kanunları uygularken, kararlar verirken, ilk derece mahkemesinden ve bölge adliye mahkemesine, Danıştayından, Yargıtayına kadar. Dünyaya örnek olacak, dünya insanlığı tarafından "bu ne kadar güzel bir karar. Bunu biz de toplumumuza uygulayacağız" denilecek kararlara imza attın. Bunun için unutmayın hayat dinamiktir. Gelişmeye devam ediyor. Kendinizi çok iyi geliştirin, yetiştirin. Yabancı dillerinizi arttırın. Kitap okumaktan veya dünyayı tanımaktan vazgeçmeyin. Değerlerinizi koruyun. Ama bu vatanın özünden ayrılmayın. Bir ayağınız bu vatan topraklarında olacak şekilde diğer ayağının pergel misali dünyayı dolaşarak, oradaki güzellikleri alıp vatanımıza kazandıracak bir zihniniz olsun. Bu topraklar bize miras değildir. Bu topraklar bize emanettir. Miras çabuk tüketilen bir şeydir. Emanet ağır olan bir şeydir. ve bizler adalet gibi çok ağır bir emaneti omuzlarınıza aldınız. Hakkını vereceksiniz.Şüphe etmiyorum. Öncelikle bu emek sıralamasında; sevgili anne babalarınıza teşekkür etmek istiyorum. Gözlerinin nuruyla sizleri büyüttüler ve bugünkü mutluluğa gurur duyarak şahit oluyorlar. Bugüne kadar sizi buraya getiren öğretmenlerinize ve hakikaten şu anda huzurunuzda bulunan hukuk fakültemizin akademisyenlerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

