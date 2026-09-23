Eğitimde yapay zeka, Kastamonu'da düzenlenen 13. ERPA Kongresi'nde ele alınıyor

Eğitimde yapay zekanın geleceği, öğretmenlik mesleğine etkileri ve eğitim sisteminde oluşturacağı değişim Kastamonu'da düzenlenen 13. ERPA Uluslararası Eğitim Kongresi'nde ele alınıyor.

Eğitimde yapay zekanın öğrenme-öğretme süreçlerinden ölçme-değerlendirme yaklaşımlarına, öğretmenlik mesleğinden geleceğin eğitim sistemine kadar oluşturacağı değişimin ele alındığı Eğitim Araştırmaları ve Yayınları Derneği (ERPA) Uluslararası Eğitim Kongreleri'nin 13'üncüsü Kastamonu Üniversitesi'nde başladı. 3 gün sürecek kongrede yapay zekanın eğitime katkıları ve beraberinde getirdiği sorunlar akademisyenler tarafından masaya yatırılacak. Kongrenin Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi ve Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen açılış programına Kastamonu Üniversitenin akademik ve idari personeli, farklı şehirlerden gelen katılımcılar, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Kastamonu Üniversitesinin 20. yılına özel hazırlanan kısa filmin izletilmesiyle başlayan programda, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü öğrencileri tarafından müzik gösterisi gerçekleştirildi. Programın sonunda günün anısına konuşmacılara plaket takdim edildi.

"13. yıl benim için çok daha anlamlı ve özel"

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve Eğitim Araştırmaları ve Yayınları Derneği (ERPA) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Çalışkan, 13 yıldır kongreyi gerçekleştirdiklerini belirtti. ERPA kongrelerinin uzun yıllardır farklı şehirlerde ve ülkelerde gerçekleştirildiğini belirten Çalışkan, "Uzun yıllardır farklı şehirlerde ve ülkelerde gerçekleştirdiğimiz ERPA kongrelerden birini bu kez burada gerçekleştiriyoruz. Çok şükür ki bunu 13 yıldır devam ettiriyoruz. Malum ki siz de bildiğiniz gibi sürdürülebilirlik bir kongre açısından çok çok önemli. Atina'da, Bosna'da, Budapeşte'de, farklı coğrafyalarda, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Mersin gibi ülkemizin farklı şehirlerinde bu kongremizi gerçekleştirdik. Bu sene ise bizleri Kastamonu'nun tarihi ve kültürel atmosferinde bir araya getiren yeni bir kongreyle yolculuğumuzu sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi

Kongrenin bu yılki ana temasının "Eğitimde Yapay Zeka" olduğunu ifade eden Çalışkan, yapay zekanın yalnızca teknolojik bir gelişme olmanın ötesine geçtiğini söyleyerek, "Yapay zeka yalnızca teknolojik gelişimler olmanın ötesinde eğitim anlayışımızı, öğrenme-öğretme süreçlerimizi, ölçme-değerlendirme yaklaşımlarımızı ve öğretme biçimimizi yeniden düşünmemiz gerektiren önemli bir dönüşüm alanı haline geldi" diye konuştu.

"Kadim bir medeniyetin geleceğe taşınmasını sağlayacak payandalardan biri"

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı ise "Kadim bir medeniyetin geleceğe doğru taşınmasını sağlayacak olan payandalardan bir tanesi, Kastamonu Üniversitesi'dir. 27 bin civarında öğrencimizle, 60 binin üzerinde mezunumuzla beraber Türkiye Cumhuriyeti'ne veya dünyaya insan yetiştirmenin haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Bu noktada özellikle hem akademik hem de idari personelimizin yaklaşık 2 bin kişiye yakın fedakarca ve cefakarca çalışmaları her türlü takdirin ötesinde" dedi.

Kongrede "Değişen Dünyada Öğretmenlik: Dijitalleşme, Yetkinlikler ve Yeni Roller" başlıklı sunum gerçekleştiren Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alipaşa Ayas da şu ifadelere yer verdi:

"Yapay zekayı ortaya çıkaran etkenler ve onların değişik alanlara etkisi yanında bizim kendi mesleğimize, öğretmenlik mesleğine ve onun icra edilme şekline etkisiyle gerçekten nereye doğru gidiyor, bilmiyorum. Eğitim sistemi değişimi izleyen bir mekanizma mı olmalı yoksa değişimi hazırlayan bir mekanizma mı oluşturmalı? Birçok gelişmeler yaşanıyor. Teknoloji, yapay zeka, bu süreç birçok zorlukları da beraberinde getirdi. Acaba yapay zeka ve bütün bu gelişmeler geleceğin eğitimini nasıl etkileyecek? Bu da meraklarımızdan bir tanesi. Bizim üzerinde çalıştığımız bir canlı, bir varlık ve o varlığın geleceğini inşa etmesi için, geleceğini şekillendirmesi için, geleceğinin kurtulması için ona destek verecek bir mekanizmanın merkezindeyiz. Okul sisteminin sistemdeki rolü değişerek devam ediyor. Azalmıyor, artıyor. Süreler değişiyor. O sürelerin farklı şekillerde gruplandırılması ve ara kademeler oluşturulması planlanıyor, yapılıyor ve gerçekleşiyor."

Kongre, 25 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek çeşitli sunum, oturum ve akademik çalışmalarla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı