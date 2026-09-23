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Okan Buruk'un "dingil" dediği hakem milli maçta görev alacak

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Okan Buruk'un 'dingil' dediği hakem milli maçta görev alacak
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UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye - Fransa maçının hakemi Felix Zwayer olurken, VAR hakemi ise Christian Dingert oldu. Alman hakem, Okan Buruk'un Sporting Lizbon maçı sonrası yaptığı "dingil" göndermesiyle gündeme gelmişti.

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı karşılaşmanın hakem kadrosunda Christian Dingert de yer aldı.

DİNGERT, OKAN BURUK'UN SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Türkiye-Fransa maçının orta hakemi Felix Zwayer olurken VAR hakemi de Christian Dingert oldu. Alman hakem Christian Dingert, kısa süre önce Galatasaray'ın Sporting Lizbon ile oynadığı karşılaşmanın ardından Okan Buruk'un açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Buruk, maçta bir pozisyonda VAR müdahalesi yapılmamasına tepki gösterirken, "Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇINDA VAR'DA GÖREV YAPACAK

Christian Dingert'in A Milli Takım'ın Fransa karşılaşmasında VAR hakemi olarak görev yapacağı belirtildi. Türkiye ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar A Ligi mücadelesi 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

Alper Kızıltepe
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