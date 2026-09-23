Haberler

Gök bilimciler ilk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini tespit etti!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gök bilimciler ilk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini tespit etti!
Güncelleme:
+91 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gök bilimcilerin, ilk kez doğrudan bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini tespit ettiği bildirildi. Sinyallerin, yüklü parçacıkların atmosfer ve manyetik alan koşullarıyla etkileşime girmesi sonucu enerji açığa çıkarmasıyla oluşan kutup ışıklarından kaynaklandığı belirtildi.

  • Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi ile Oregon Üniversitesi'nden araştırmacılar, ilk kez doğrudan bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini tespit etti.
  • Güney Afrika'daki MeerKAT radyo teleskop dizisiyle 2025 ve 2026 yıllarında yapılan dört gözlemde 0,85-3,5 gigahertz frekanslarında hızlı, tekrarlayan ve dairesel polarize radyo patlamaları saptandı.
  • Sinyallerin Dünya'dan 63,4 ışık yılı uzaklıktaki Beta Pictoris b gezegeninden geldiği ve gezegenin manyetik alanının Dünya'nınkinden binlerce kat güçlü olduğu belirlendi.

Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi ile Oregon Üniversitesi’nden araştırmacılar, ilk kez doğrudan bir öte gezegenden (Güneş sistemi dışındaki bir gezegen) gelen radyo sinyallerini tespit etti. Sinyallerin, yüklü parçacıkların atmosfer ve manyetik alan koşullarıyla etkileşime girmesi sonucu enerji açığa çıkarmasıyla oluşan kutup ışıklarından kaynaklandığı belirtildi.

DÜNYADAN 63,4 IŞIK YILI UZAKTA

Araştırmacılar, Güney Afrika'daki 'MeerKAT' radyo teleskop dizisini kullanarak 2025 ve 2026 yıllarında gerçekleştirilen dört ayrı gözlemde 0,85 ile 3,5 gigahertz frekanslarında hızlı, tekrarlayan ve dairesel polarize olmuş radyo patlamaları tespit etti. Gözlemler, Dünya'dan yaklaşık 63,4 ışık yılı uzaklıkta yer alan 'Beta Pictoris' yıldızı ve etrafındaki gezegenler üzerine yoğunlaştı.

Bilim insanları, gökyüzü haritasında kuasarları referans noktası olarak kullanarak sinyallerin yıldızdan değil, 'Beta Pictoris b' gezegeninden geldiğini belirledi.

RADYO SİNYALİ TESPİT EDİLEN İLK ÖTEGEZEGEN

Hesaplamalar, 'Beta Pictoris b'nin Dünya'nınkinden binlerce kat daha güçlü bir manyetik alana sahip olduğunu ortaya koydu. İlk kez 2008 yılında keşfedilen ve Jüpiter'in yaklaşık 10 katı kütleye sahip olan 'Beta Pictoris b', doğrudan net bir radyo sinyali tespit edilen ilk ötegezegen ünvanını kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Güzellik merkezi kisvesiyle sahte senet tuzağı! 10 şüpheli yakalandı

Bu yöntemle ayaklarına kadar getirip tuzağa düşürdüler
Hırvatistan Başbakanı, Birleşmiş Milletler'de Sırbistan'ı savaş suçlusu Mladic'i onurlandırdığı için eleştirdi

Hırvatistan Başbakanından BM kürsüsünde Sırbistan'a çok sert tepki
Sayılı günler kaldı! Türkiye'nin resmi tatil günlerine bir yenisi daha ekleniyor

Sayılı günler kaldı! Yeni resmi tatil geliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kastamonu'da 10 evin zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı

Bir evde başladı, 10 evi vurdu! Yangın kontrol altına alındı
Ev partisine silahlı saldırı: Hamile kadının da aralarında bulunduğu 11 kişi öldü

Ev partisine silahlı saldırı: Biri hamile kadın 11 kişi öldü
Asena Keskinci'nin gala kombini tartışma yarattı

Dün geceye damga vurdu! Herkes onu konuşuyor

167 milyon dolarlık piyangoyu kazandı! Sonrası filmleri aratmadı: 5'inci kez gözaltında

Piyangodan servet kazandı! Bir buçuk yılda 5 kez gözaltına alındı

Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu! BUDO seferlerinde 8 iptal, İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu uyarı

BUDO seferlerinde 8 iptal! İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu uyarı
Ergenlerde 'cam gibi cilt' takıntısı büyüyor! Uzmanlar uyardı: Serum ve asit yığmak cildi bozuyor, 3 ürün yeterli

"Cam gibi cilt" diye bir şey yok! Ergen rutininde 3 ürün kuralı
Yavaş'ın istifası sonrası CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken görüntü

Yavaş'ın istifası sonrası CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken görüntü