Ankara'da aquapark ölümünde yeni rapor: İşletme sahibi ve görevliyi tali kusurlu buldu

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Ankara'da aquaparkta kaydıraktan düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki Mehmet Keleş'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, kaydırakta elektronik sinyalizasyon ve kamera sisteminin bulunmadığı, su akış debisinin yeterli olup olmadığının kontrol edilmediği, ayrıca düşmeyi önleyecek güvenlik ağı ile darbe emici zemin kaplamasının olmadığı belirtildi. İşletme sahibi ile kaydırak görevlisi tali kusurlu bulundu.

9 METRE YÜKSEKTEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Evli ve bir çocuk babası olan 20 yaşındaki inşaat işçisi Mehmet Keleş, geçen yıl 31 Temmuz'da iki kardeşi ve iki kuzeniyle birlikte Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir aquaparka gitti.

Keleş, su kaydırağından kaydığı sırada arkasından gelen ağabeyi Özmen Keleş'in kendisine çarpması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 9 metre yükseklikten beton zemine düştü. Genç adam olayda hayatını kaybetti.

İLK RAPORDA İŞLETME KUSURSUZ BULUNMUŞTU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada işletme sahibi İ.Ö., kaydırak görevlisi B.H.G. ve Özmen Keleş şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Dosyada hazırlanan ilk bilirkişi raporunda, Mehmet Keleş'in kaydırak üzerinde kendi inisiyatifiyle ayağa kalkıp zıplamasının asli kusur oluşturduğu değerlendirilmiş, işletme sahibi, görevli ve ağabeyi kusursuz bulunmuştu.

Savcılık da bu rapor doğrultusunda şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.

MAHKEME KARARI KALDIRDI

Ailenin avukat aracılığıyla yaptığı itiraz üzerine Ankara 12'nci Sulh Ceza Hakimliği dosyayı yeniden değerlendirdi.

Mahkeme, maddi gerçeğe ulaşılması ve şüpheye yer bırakılmaması için etkin soruşturma yürütülmesi gerektiğine karar vererek işletme sahibi ve kaydırak sorumlusu hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararını kaldırdı.

YENİ RAPORDA GÜVENLİK EKSİKLERİ SIRALANDI

Dosyanın yeniden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin ardından bu kez üç kişilik uzman bilirkişi heyeti inceleme yaptı.

Yeni raporda, kazanın meydana geldiği kaydırağın kör nokta oluşturan karmaşık bir yapıya sahip olduğu belirtildi. İşletmede TS EN 1069 standartlarında öngörülen elektronik sinyalizasyon, turnike veya kamera takip sisteminin bulunmadığı kaydedildi.

Raporda ayrıca su akış debisinin kesintisiz kaymayı sağlayacak seviyede olup olmadığının kontrol edilmediği, kaydırağın altında düşmeyi önleyecek güvenlik ağı ile darbe emici zemin kaplamasının bulunmadığı ifade edildi.

Bu eksiklikler kazanın oluşumunda etkili unsurlar arasında değerlendirilirken, işletme sahibi İ.Ö. ile kaydırak görevlisi B.H.G. tali kusurlu bulundu.

AİLE YENİ RAPORA DA İTİRAZ EDECEK

Ailenin avukatı Handan Sayan Özgül, yeni bilirkişi raporunu da yeterli bulmadıklarını söyledi.

Özgül, tanık beyanları tamamlanmadan rapor hazırlandığını belirterek dosyanın yeni ve konusunda uzman bir bilirkişi heyetine gönderilmesini talep edeceklerini açıkladı. İşletmenin güvenlik önlemlerinin, kaydırak sisteminin teknik özelliklerinin ve personelin gözetim yükümlülüklerinin yeniden ayrıntılı biçimde değerlendirilmesini istediklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı