Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, kulübün geleceğine yönelik projeler için hazırlıklarını sürdürüyor. Sözcü'de yer alan habere göre Yıldırım, pazar günü gerçekleştirilecek olağan genel kurulda birçok projeyi üyelerin onayına sunacak.

CAN BARTU TESİSLERİ VE KENAN EVREN LİSESİ

Yıldırım'ın sunacağı projeler arasında Can Bartu Tesisleri'nin hazineye ait bölümünün satın alınması da bulunuyor. Kenan Evren Lisesi'ndeki tarihi binanın ise müzeye dönüştürülmesi planlanıyor.

STAT KAPASİTESİ İÇİN YENİ ADIM

Genel kurulda stat kapasitesinin artırılması konusunda alınan izinlerin de üyelere aktarılacağı belirtildi. Bunun yanı sıra kulübün 120. yılı kapsamında, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izniyle piyango düzenlenmesinin de planlandığı aktarıldı.

150 MİLYON EUROLUK GELİR BEKLENTİSİ

Projeler arasında COVE1907'den 150 milyon euro gelir beklentisi de yer alıyor. Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeniden kulübün bünyesine alınmasının gündemde olduğu belirtilirken, Ali Koç döneminde kapatılan kolejin yeniden açılması da planlar arasında gösterildi.

GAYRİMENKULLER HALKA ARZ EDİLECEK

Fenerbahçe GYO'daki yatırımların halka arz edilmesi de genel kurulda sunulacak projeler arasında bulunuyor. Aziz Yıldırım'ın söz konusu projelerin hayata geçirilmesi için üyelerden yetki isteyeceği ifade edildi.