Mansur Yavaş CHP'den istifa etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımla CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Yavaş, 19 Mart'la başlayan ve mutlak butlan tartışmalarıyla devam eden sürecin partide derin bir ayrışmaya yol açtığını belirterek bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle bu kararı aldığını duyurdu. Belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini vurgulayan Yavaş, kendisine oy veren ya da vermeyen tüm Ankaralılara aynı anlayışla hizmet edeceğini söyledi.

"ÖFKEYLE ALINMIŞ BİR KARAR DEĞİL"

Paylaşımına "Sevgili Hemşehrilerim" diye başlayan Yavaş, kararının aceleye getirilmediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Siyasette bazı kararlar vardır; öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir. Bugün aldığım karar da böyle bir karardır." Yavaş, "19 Mart'la başlayan ve sonrasında mutlak butlan tartışmaları da dahil olmak üzere pek çok hukuki ve siyasi tartışmayla devam eden süreç, Türkiye'de siyaseti hepimizin üzülerek takip ettiği bir noktaya getirmiştir." dedi.

"CHP'Yİ KÜÇÜK DÜŞÜRECEK HİÇBİR DAVRANIŞIN İÇİNDE OLMADIM"

Partili olmaktan ne anladığını da açıklayan Yavaş, "Benim partililikten anladığım; taşıdığınız kimliğin hakkını vermek, size güvenen insanların başını öne eğdirmemek, temsil ettiğiniz siyasi yapıya millet nezdinde itibar kazandırmak ve aldığınız sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektir." ifadelerini kullandı. Ankara'daki belediyecilik anlayışına da değinen Yavaş, "Ben bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni küçük düşürecek, ona oy veren insanların mahcup olmasına neden olacak hiçbir davranışın içinde olmadım. Tam tersine; Ankara'da belediyeciliğin ayrım yapmadan, şeffaf, hesap verebilir ve halkın parasını yine halk için kullanarak nasıl yapılabileceğini göstermeye çalıştık." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

"SİYASİ YOLUMA BAĞIMSIZ DEVAM EDİYORUM"

Kararının gerekçesini netleştiren Yavaş, "Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Birlikte yol yürüdüğü isimlere de teşekkür eden Yavaş, "Üç dönem CHP çatısı altında birlikte seçime girdiğim, mücadele ettiğim, seçim çalışmalarında yanımda duran, bana inanan, emeğini ve gönlünü ortaya koyan herkese ömrüm boyunca teşekkür borçlu olacağım." dedi.

"SEÇMENİN İRADESİNE SADAKAT, SİYASETİN NAMUSUDUR"

Açıklamasında seçmen iradesine de vurgu yapan Yavaş, "İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur. O iradeyi kişisel hesaplarla başka bir yere taşımak yalnızca siyasi bir yanlış değil; seçmene karşı ağır bir vebaldir." ifadelerini kullandı.

"TÜM ANKARALILARA HİZMETE DEVAM EDECEK"

Açıklamasının sonunda görevine dair taahhüdünü yineleyen Yavaş, "Bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak; bana oy veren ya da vermeyen, hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim. Çünkü benim için belediye başkanlığı bir siyasi kariyer basamağı değil, milletin emanetidir." dedi. Yavaş açıklamasını, "Bugün aldığım kararın bütün sorumluluğu bana aittir. Takdir ise her zaman olduğu gibi aziz milletimizindir." sözleriyle tamamladı.

İşte Mansur Yavaş'ın istifa açıklaması:

"Sevgili Hemşehrilerim,

Siyasette bazı kararlar vardır; öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir.

Bugün aldığım karar da böyle bir karardır.

19 Mart’la başlayan ve sonrasında mutlak butlan tartışmaları da dahil olmak üzere pek çok hukuki ve siyasi tartışmayla devam eden süreç, Türkiye’de siyaseti hepimizin üzülerek takip ettiği bir noktaya getirmiştir.

Bu süreç boyunca ne düşündüğümü, neye itiraz ettiğimi ve nasıl bir yol önerdiğimi açıkça ifade ettim. Bugün bunları uzun uzun tekrar etmeyeceğim. Dün ne söylediysem bugün de aynı noktadayım. Düşüncelerimde değişen bir şey yok.

Ancak bazı hususların altını çizmek zorundayım.

Benim partililikten anladığım; taşıdığınız kimliğin hakkını vermek, size güvenen insanların başını öne eğdirmemek, temsil ettiğiniz siyasi yapıya millet nezdinde itibar kazandırmak ve aldığınız sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektir.

Ben bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi’ni küçük düşürecek, ona oy veren insanların mahcup olmasına neden olacak hiçbir davranışın içinde olmadım.

Tam tersine; Ankara’da belediyeciliğin ayrım yapmadan, şeffaf, hesap verebilir ve halkın parasını yine halk için kullanarak nasıl yapılabileceğini göstermeye çalıştık.

Bunu yalnızca ben söylemiyorum.

Ankara’da bize verilen büyük destek, Türkiye genelinde yapılan kamuoyu araştırmaları ve farklı siyasi görüşlerden vatandaşlarımızın ortaya koyduğu teveccüh bunun en açık göstergesidir.

Eğer Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak seçilmişsem; görev yaptığım süre boyunca partimin adına leke getirmemiş, Türkiye çapında örnek gösterilen işlere imza atmış ve bana oy veren insanların göğsünü kabartmışsam, temsil sorumluluğumu yerine getirdiğime inanıyorum.

Üzerime düşen sorumluluğu dün de taşıdım, bugün de taşıyorum.

Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım.

Ancak belediye başkanlığı görevimin bana öğrettiği çok önemli bir gerçek vardır:

Siyasetin tavanında birlik sağlanamadığında, millet isterse tabanda o birliği sağlayabilir.

Biz bunu Ankara’da başardık.

Farklı siyasi görüşlerden milyonlarca insan aynı iradenin etrafında buluştu. Kimseye nereden geldiğini, hangi partiye oy verdiğini sormadık. Hiç kimseyi siyasi kimliği nedeniyle diğerinden ayırmadık.

Çünkü bizim için herkes eşittir.

Her zaman şunu söyledim:

Türkiye’de demokratik yollarla bir iktidar değişikliği olacaksa, bunun yolu muhalefetin birbirini tüketmesinden değil; ortak ilkelerde yan yana gelebilmesinden geçmektedir.

Bu nedenle aylardır yaşanan tartışmaların, özellikle de mutlak butlan üzerinden yürütülen sürecin Cumhuriyet Halk Partisi’nde derin bir ayrışmaya yol açabileceğini ve bunun yalnızca CHP’ye değil, Türkiye’de demokratik siyaset umuduna zarar vereceğini defalarca ifade ettim.

Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim.

Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum.

Ben dün beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercihi nedeniyle yok saymayacağım.

Üç dönem CHP çatısı altında birlikte seçime girdiğim, mücadele ettiğim, seçim çalışmalarında yanımda duran, bana inanan, emeğini ve gönlünü ortaya koyan herkese ömrüm boyunca teşekkür borçlu olacağım.

Bir başka konuda da tavrım son derece açıktır.

Vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye güveni çok yara aldı. Bunun sorumluluğunu seçmende değil, kendimizde aramak zorundayız.

İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir.

Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum.

Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur.

O iradeyi kişisel hesaplarla başka bir yere taşımak yalnızca siyasi bir yanlış değil; seçmene karşı ağır bir vebaldir.

Bu nedenle bugün bağımsız olarak yoluma devam etme kararımın anlamı da açıktır…

Bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak; bana oy veren ya da vermeyen, hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim.

Çünkü benim için belediye başkanlığı bir siyasi kariyer basamağı değil, milletin emanetidir.

Makamlar geçicidir.

Siyasi şartlar değişebilir.

Ama milletin size verdiği emanete sadakat değişmez.

Ben bugüne kadar bu emanete nasıl sahip çıktıysam bundan sonra da aynı şekilde sahip çıkacağım.

Bugün aldığım kararın bütün sorumluluğu bana aittir.

Takdir ise her zaman olduğu gibi aziz milletimizindir.

Saygılarımla.

Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı"

KRİZİN KÖKENİNDE MUTLAK BUTLAN KARARI VAR

Yavaş'ın istifasının arka planında, CHP'de aylardır süren liderlik krizi bulunuyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs 2026'da oy birliğiyle aldığı kararla CHP'nin Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nı ve İstanbul İl Kongresi'ni "mutlak butlan" ile hükümsüz saymıştı. Karar sonrası Genel Başkan Özgür Özel ile parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski dönem parti organları karar kesinleşinceye kadar göreve iade edilmişti. Sürecin ardından parti içinde derin bir ayrışma yaşanmış, Kılıçdaroğlu CHP'nin başında kalırken Özgür Özel'in bir bölüm parti yönetimiyle "Yeni Parti" çatısı altında yoluna devam ettiği bir tablo ortaya çıkmıştı.

AYLARDIR İSTİFA SİNYALLERİ VERİYORDU

Mansur Yavaş, iki taraf arasında denge gözeten tutumu nedeniyle aylardır gündemdeydi. 10 Eylül 2026'da yaptığı açıklamada, tarafsız duruşunun iki genel merkez için de rahatsızlık kaynağı olması halinde "gereğini yapmaktan çekinmeyeceğini" söyleyerek istifaya kapı aralamıştı. O tarihte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin yalnızca Ankara'nın yatırım ve metro projelerine ilişkin olduğunu belirten Yavaş, görüşme öncesinde hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Özel'in bilgisi olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: Haberler.com