Sosyal medya ergenlerde kusursuz cilt trendini büyütüyor, uzmanlar uyardı

Sosyal medya, ergenler arasında "kusursuz cilt" bakım rutinleri trendini körüklüyor. Birçok genç, profesyonellerden ziyade "Benimle Hazırlanın" videolarındaki fenomenlerin tavsiyelerine öncelik veriyor. Peki, gençler gerçekten çok aşamalı bir cilt bakım rutinine ihtiyaç duyuyor mu?Dermatoloji uzmanı Dr. Jonathan Kentley'e göre, sosyal medyanın en endişe verici etkisi "sürekli gerçekçi olmayan güzellik standartlarının görüntülerinin paylaşılması.""Binlerce hasta gördüm ama 'cam gibi cilde' sahip birini hiç görmedim. Bence böyle bir şey yok ve bu aşırı filtrelenmiş görüntüler yüzünden çocuklar bunun ulaşılabilir olduğunu düşünüyor, oysa öyle değil."Dr. Kentley'e göre, görünür gözenekler, siyah noktalar, lekeler, pigmentasyon, kızarıklık ve yara izleri ergenlik çağındaki cilt için oldukça normal. Ancak herkesin normalinin farklı olduğunu da ekliyor: "Bence gerçekten anormal olan bir şey yok."

13-18 yaş arası gençlerin %80'inden fazlası ergenlik döneminde sivilce sorunu yaşıyor.Dermatoloji uzmanı Dr. Zainab Laftah, ergenlik döneminde karşılaşılan sorunların çoğunun, yağ üretimini ve sivilceleri artıran testosteronla ilgili olduğunu açıklıyor.Erkeklerde bu sorunlar daha sık görülebilir ancak kızlarda da testosteron bulunduğu için benzer belirtilerin çoğu ortaya çıkar."Bu durum, tıkanmış kıl kökleri ve iltihaplanmayla birlikte siyah noktalara, beyaz noktalara ve iltihaplı sivilcelere yol açar. Akne çok yaygın, normal ve tedavi edilebilir bir durumdur" diyor Dr. Laftah.Yağ dolu gözeneklere nüfuz ederek sebum ve ölü deri hücrelerinin birikimini temizlemeye yardımcı olan yaygın bir aktif bileşen olan salisilik asit, "özellikle yağlı veya akneye eğilimli cilde sahip gençler için faydalı olabilir" diye ekliyor. Ancak bunun gereksiz veya aşırı kullanımın kuruluğa ve tahrişe neden olabileceği konusunda uyarıyor.Dr. Kentley, şiddetli akne veya ciddi bir cilt problemi yaşıyorsanız, bu sorunu nasıl çözeceğiniz konusunda sosyal medyada insanlarla tartışmak yerine, aile hekiminizden veya bir dermatologdan yardım almanızı tavsiye ediyor.

Peki, ergenlik çağındaki cilde en iyi nasıl bakılır? Uzmanlar Dr. Zainab Laftah ve Dr. Jonathan Kentley, beş önemli ipucunu paylaşıyor: Peki ya erkekler? Ergenlik dönemindeki sözde "sorunların" çoğu, kızlarda da bulunan ancak erkeklerde daha yaygın olan androjen hormonuyla ilgili. "Erkek cildi biraz daha yağlı olabilir ve potansiyel olarak daha sivilceli olabilir; ayrıca bir yandan yüz kılları ve tıraş kavramıyla da başa çıkmaya çalışıyorsunuz ve bu da tahrişe yol açabilir" diye açıklıyor Dr. Kentley."Eğer düzgün tıraş olmazsanız, akne ile bir tür çapraz reaksiyon olan folikülit gelişebilir. Bu da cilt bariyerine ciddi zararlar verebilir ve iltihaplanmaya yol açabilir."İşte Dr. Kentley'nin cildi korumak için tıraş konusunda en önemli ipuçları: Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .