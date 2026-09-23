SPK: Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi

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Sermaye Piyasası Kurulu, son günlerde kamuoyunda tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı bilgilerin yer alması üzerine açıklama yayımladı.

131 FON İÇİN TASFİYE KARARI

SPK, Kurul Karar Organı'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararları doğrultusunda 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verildiğini hatırlattı.

Kurul, tasfiye kapsamındaki fonlarda bulunan yatırımcıların sayısını da açıkladı.

YATIRIMCI SAYISI 455 BİN 758

Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre, tasfiye edilmesine karar verilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğu bildirildi.

SPK'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişidir.”

YATIRIMCILARA “RESMİ KAYNAK” UYARISI

SPK, süreç devam ederken yatırımcılara da uyarıda bulundu. Kurul, yatırımcıların fonlara ilişkin gelişmelerde yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları gerektiğini belirtti.

Açıklamada, “Bu süreçte yatırımcılarımızın sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını önemle belirtmek isteriz” denildi.

“PİYASA GÜVENİNİN SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ”

SPK, sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişi ve yatırımcı haklarının korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak açıklamasını şöyle tamamladı:

“Sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda Kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.”

SPK, tasfiye kararı verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcının bulunduğunu açıkladı. Kamuoyunda farklı rakamların yer alması üzerine açıklama yapan Kurul, yatırımcılara yalnızca resmi kaynaklardan yapılan duyuruları dikkate almaları çağrısında bulundu.

FON KRİZİ NEDİR, NE OLDU?

Fon krizi, bazı yatırım fonlarında yatırımcıların katılma paylarını nakde çevirmek istemesiyle birlikte ortaya çıkan ödeme ve temerrüt sorunlarıyla başladı. Sürecin büyümesi, fonların portföylerinde bulunan bazı hisselerde satış baskısının artmasına ve gelişmelerin Borsa İstanbul'a da yansımasına neden oldu. Fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından Finansal İstikrar Komitesi de süreci değerlendirmek üzere toplandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla harekete geçti. Kurul Karar Organı'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verildi. Tasfiye sürecindeki fonların yönetimi için Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirildi.

Fonlarla bağlantılı işlemler aynı zamanda adli soruşturmaların da konusu oldu. Sermaye piyasasındaki bazı işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında şirket yöneticileri hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verildi.

Kaynak: Haberler.com