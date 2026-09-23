Yavaş'ın istifası sonrası CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken görüntü

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP üyeliğinden istifası sonrası gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi. İstifadan kısa süre önce CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın Yavaş'a yönelik kullandığı ifadeler, yaşanan sürecin en dikkat çeken başlığı oldu.

Sarı, bugün CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı'ya, Yavaş'ın CHP'nin 9 Eylül kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmaması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme hakkında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e de bilgi vermesi soruldu.

SARI'DAN YAVAŞ'A: HİÇ KİMSE CHP'DEN ÜSTÜN DEĞİL

Müslim Sarı, CHP'nin kurumsal kimliğinin herkesin üzerinde olduğunu belirterek Yavaş'a yönelik sert ifadeler kullandı.

Sarı, "Hiç kimse bundan azade değil. Yani dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir" dedi.

Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstte görmesin kendisini."

"BAŞKA BİR PARTİNİN GENEL BAŞKANINA BİLGİ VERDİM DİYEMEZ"

Belediye başkanlarının parti etkinliklerine katılmasını beklediklerini belirten Sarı, Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin Özgür Özel'e de bilgi vermesini eleştirdi.

Sarı, "Dolayısıyla önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, buna uymasını bekleriz" ifadelerini kullandı.

Ardından Yavaş'ın Özgür Özel'e bilgi vermesine değinen Sarı, "Yani bir belediye başkanımız bir işlem yaparken kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez. Diyemez bunu" dedi.

YAVAŞ DAKİKALAR SONRA İSTİFASINI AÇIKLADI

Sarı'nın açıklamalarının ardından Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Yavaş, açıklamasında Sarı'nın adını doğrudan vermedi ancak "bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle" CHP'den ayrıldığını belirtti.

Yavaş, kararını şu sözlerle açıkladı: "Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum."

İSTİFA SONRASI CHP GENEL MERKEZİ HAREKETLENDİ

Yavaş'ın istifa kararını duyurmasının ardından CHP Genel Merkezi'nde hareketlilik yaşandı. Yavaş'a yönelik açıklamalarıyla istifanın hemen öncesindeki tartışmanın merkezinde yer alan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere acil olarak odasına çağrıldı.

Sarı ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmenin gündeminde Yavaş'ın istifa kararının ve sonrasında ortaya çıkan tablonun bulunduğu belirtildi.