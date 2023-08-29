Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Oxford Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümünü kazanan Burak Karataş ile bir araya geldi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Oxford Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümünü kazanan Burak Karataş ile Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nda buluştu. Başkan Atay, Karataş'ı tebrik ederek başarılar diledi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Oxford Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümünü kazanan Burak Karataş ile Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nda bir araya geldi.

Efeler'de yaşayan başarılı öğrenci Burak Karataş (18), lise eğitimini tamamladıktan sonra dünyanın köklü eğitim kurumları arasında yer alan Oxford Üniversitesi'nin sınavlarına katıldı. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanında 93 puan alan Karataş, birinci olarak yerleşti ve tam burslu eğitim alma hakkı kazandı.

Başarısıyla tüm Efeler'i gururlandıran Karataş, Başkan Mehmet Fatih Atay ile öğrenmeyi keyifli hale dönüştüren Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nda buluştu. Genç matematikçi Karataş, Başkan Atay ile birlikte parkı gezdi ve eğitici oyuncaklar hakkında bilgi aldı.

DEHA MATEMATİKÇİ KARATAŞ: "ÖNCÜ BİR PROJE"

Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nı çok beğendiğini belirten Burak Karataş, "Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı güzel bir yer. Çocukların ve gençlerin gelecekteki çalışmalarına ilham verebilir. Matematiğe olan ilgiyi yükseltebilir. Hoş bir çalışma olmuş. Öncü bir proje olduğunu düşünüyorum" dedi.

BAŞKAN ATAY: "BÜYÜK GURUR DUYDUK"

Konuşmasına Burak Karataş'ı tebrik ederek başlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Burak, çok yüksek bir başarıya ulaştı. Efeler'de yaşayan çocuğumuzun böyle bir başarı elde etmesinden büyük gurur duyduk. Kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Elimizden geldiğince kendisine her alanda destek olmayı sürdüreceğiz. Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'mız çocuklarımızın ve gençlerimizin çalışmalarına teşvik oluyor. Onların da Burak gibi başarılı olmalarını umut ediyorum" diye konuştu.