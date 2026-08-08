Türk Öğrenci New York'ta Dünya Şampiyonu

İstanbul'da Kemerburgaz Bilim Okulu ve Bilim Merkezi'nde üstün zekalı öğrencilere yönelik eğitim alan Zeynep Neva Çakmak, ABD'nin New York kentinde düzenlenen NeoScience Olympiads Grand Final 2026'da Natural Science kategorisinde 24 ülkeden yaklaşık 500 öğrenciyi geride bırakarak dünya şampiyonu oldu. Türk bayrağını New York'ta dalgalandıran Çakmak, başarısının sırrını planlı çalışma, disiplin ve motivasyon olarak açıkladı. Çakmak, "Kimse 'Ben yapamam' demesin. Doğru şekilde çalışmayla ve biraz da destekle herkes başarılı olabilir" dedi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen NeoScience Olympiads Grand Final 2026'da yarışan Zeynep Neva Çakmak, Natural Science kategorisinde 24 ülkeden yaklaşık 500 öğrenci arasında birinci olarak dünya şampiyonu oldu. Kemerburgaz Bilim Okulu ve Bilim Merkezi'nde üstün zekalı öğrencilere yönelik eğitim alan Çakmak, elde ettiği başarıyla Türk bayrağını New York'ta dalgalandırdı.

"Planlı, programlı ve disiplinli çalıştım"

Yarışmaya hazırlık sürecini anlatan Zeynep Neva Çakmak, NeoScience Olympiads'ın kapsamlı ve uzun soluklu bir organizasyon olduğunu belirterek, "Öncesinde eleme sınavı yapılıyor. Başarılı olan öğrenciler büyük finale katılma hakkı kazanıyor. İlk sınav 7 Şubat 2026'da gerçekleştirildi. Belirli puanın üzerinde alan öğrenciler büyük finale yükseldi. Ben de o öğrencilerden biriydim. Hazırlık sürecinde yoğun ve disiplinli çalıştım. İlk sınavda 20 konu vardı. İkinci sınavda ise 6 ana konu ve 60 alt başlık yer alıyordu. Tüm konular için bir çalışma planı hazırladım ve programa sadık kalarak verimli şekilde hazırlandım" dedi.

"Umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin"

Motivasyonun önemine dikkat çeken Çakmak, "Bazı soruları ilk seferde çözemeyebiliyoruz. Böyle durumlarda umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Soruyu bırakıp daha sonra tekrar dönmek daha faydalı olabiliyor. Ailem ve öğretmenlerim her zaman yanımdaydı. Başta Aydan öğretmenim olmak üzere tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Sınav zorlayıcı değildi ancak ödül töreni çok heyecanlı geçti. Sonuçlar önceden açıklanmadığı için ismimin okunmasını büyük bir heyecanla bekledim. Birinci olduğumu duyunca çok mutlu oldum. Yarışmaya herkes katılabilir. Kimse 'Ben yapamam' demesin. Doğru çalışma ve destekle herkes başarılı olabilir" ifadelerini kullandı.

"Türk bayrağının New York'ta dalgalanması gurur vericiydi"

Anne Ayşe Tuba Çakmak ise, "Ülkemizin bayrağının böyle büyük bir başarıyla New York'ta dalgalanması bizim için büyük gururdu. Kızımıza teknik anlamda değil, daha çok moral ve motivasyon desteği verdik. Öğretmenlerimize ve okulumuza teşekkür ediyoruz. Çalışmanın karşılığını aldığını görmek bizi çok mutlu etti. Bu başarı aynı zamanda unutamayacağımız bir anne-kız seyahatine dönüştü" diye konuştu.

"Dünya birinciliği bizi havalara uçurdu"

Kemerburgaz Bilim Okulu Müdürü Serhat Gökalp, "Neva'nın dünya birincisi olması bizi adeta havalara uçurdu. Amerika'daki heyecanı Türkiye'de tüm okul olarak yaşadık. Öğrencilerimiz bilime ve akademik başarıya inanan pırlanta gibi gençler. Neva bunun en güzel örneğini ortaya koydu. Okulumuz bilime önem veren, küresel vizyona sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyor. Onunla gurur duyuyoruz" dedi.

"Bilim Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerimizin doğru yönlendirmelerle neler başarabileceğini bir kez daha görmüş olduk"

Fen Bilimleri Öğretmeni Aydan Urgancı da organizasyonun dünyanın önemli bilim olimpiyatlarından biri olduğunu belirterek, "NeoScience Olympiads bu yıl dördüncü kez düzenlendi. Öğrencilerimizle uzun süre bu yarışmaya hazırlandık. Online etaplarda altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandık. Grand Final'e altı öğrencimiz katıldı. Yaklaşık 500 öğrenci arasında birinci, ikinci ve üçüncü öğrenciler Kemerburgaz Bilim Okulu'ndan çıktı. Neva'nın dünya birincisi olması bizi şaşırtmadı çünkü kendisinden beklentimiz yüksekti. Ancak üç kategoride de altın madalya kazanması hepimizi ayrıca gururlandırdı. Bilim Merkezi'nde eğitim gören üstün zekalı öğrencilerimizin doğru yönlendirmelerle neler başarabileceğini bir kez daha görmüş olduk. Bu başarı, gelecekteki akademik kariyerine de önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı