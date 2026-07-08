Eğitimlerini tamamlayan hafızlar ecdadın izinde tarihi yolculuk yaptı

Denizli'de Başkarcı ve Dokuzkavaklar Kur'an Kursları'nda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 43 ortaokul öğrencisi, "Hafızlar Ecdadının İzinde" projesi kapsamında İstanbul ve Bursa'nın tarihi ve manevi mekanlarını ziyaret etti.

Denizli'de hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayarak icazet alan, hafızlık eğitimine devam eden 43 ortaokul öğrencisi, unutamayacakları anlamlı bir kültür ve manevi gezi programına katıldı. "Hafızlar Ecdadının İzinde" adıyla düzenlenen organizasyon kapsamında öğrenciler, Osmanlı medeniyetinin kalbi olan İstanbul ile kuruluşun şehri Bursa'da tarih, kültür ve maneviyat dolu iki gün geçirdi. Başkarcı Kur'an Kursu ile Dokuzkavaklar Kur'an Kursu öğrencilerinden oluşan hafızlar, yalnızca tarihi eserleri gezmekle kalmadı; medeniyetimizin iz bırakan şahsiyetlerini yakından tanıma fırsatı da buldu.

Gezinin ilk durağı, dünya tarihinin en önemli yapılarından biri olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi oldu. Yaklaşık bin 500 yıllık geçmişiyle hem Bizans hem Osmanlı medeniyetinin en önemli eserlerinden biri olan Ayasofya'da öğrenciler, İslam tarihinin en görkemli mabetlerinden birinde ibadet etmenin manevi huzurunu yaşadı. Ardından Osmanlı mimarisinin şaheserlerinden Sultanahmet Camii ziyaret edildi. Hafız öğrenciler, Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın inşa ettiği ve altı minaresiyle dünyanın sayılı camileri arasında yer alan Sultanahmet Camii'nin tarihi hakkında bilgiler aldı.

Boğazın iki yakasında medeniyet yolculuğu

İstanbul programında düzenlenen Boğaz tekne turu da hafızlara unutulmaz anlar yaşattı. Avrupa ile Asya kıtalarını birbirinden ayıran İstanbul Boğazı'nı denizden görme fırsatı bulan öğrenciler, Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Rumeli Hisarı, Anadolu Hisarı ve tarihi yalıları yakından izledi. Hafızlara gezilen yerlerle ilgili bilgileri rehber Fehmi Dişlioğlu tarafından verildi. Program kapsamında ayrıca büyük mutasavvıflardan Mehmet Emin Tokadi Hazretleri Türbesi, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Türbesi ile Eyüp Sultan Camii ve Türbesi ziyaret edildi. Eyüp Sultan Camii'nde yapılan dualar sırasında hafız öğrenciler, İslam tarihinin önemli şahsiyetlerinden Ebu Eyyüb el-Ensari'nin manevi huzurunda Kur'an tilavetinde bulundu. İstanbul'un eşsiz manzarasının seyredildiği Pierre Loti Tepesi de öğrencilerin ilgi gösterdiği duraklardan biri oldu.

Kuruluşun başkenti Bursa'da tarihi yolculuk

Gezi programının ikinci bölümünde Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Bursa ziyaret edildi. Rehber Hasan Cem Pınar'ın anlatımıyla hafızlar ilk olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Cumalıkızık Köyü gezildi. Yaklaşık 700 yıllık tarihi evleriyle Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerini barındıran köyde öğrenciler geçmişe yolculuk yaptı. Daha sonra Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ile oğlu Orhan Gazi'nin türbeleri ziyaret edildi. Hafız öğrenciler burada devletin kuruluş mücadelesi, Osmanlı'nın yükselişi ve Türk-İslam medeniyetinin gelişimi hakkında bilgiler aldı. Program kapsamında ayrıca Üftade Hazretleri, Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Emir Sultan Hazretleri ziyaret edildi. Öğle namazı ise Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden biri kabul edilen Bursa Ulu Camii'nde eda edildi. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen genç hafızlar, İslam medeniyetinin yetiştirdiği büyük alimleri, mutasavvıfları ve devlet adamlarını yerinde tanıyarak tarih bilinci kazandı.

"Hafızlarımızın gönül dünyası zenginleşiyor"

Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, hafızlığın yalnızca ezber yapmak olmadığını ifade ederek "Kur'an-ı Kerim'i hafızasında taşıyan evlatlarımızın, bu medeniyetin inşa ettiği şehirleri ve manevi büyüklerini tanıması son derece kıymetlidir. Bu geziyle öğrencilerimiz hem tarihi öğrendi hem de ecdadımızın inşa ettiği eserleri yerinde görerek manevi dünyalarını zenginleştirdi. Hafızlarımızın ülkemizin geleceğinde önemli görevler üstleneceğine inanıyoruz" dedi.

"Medeniyet bilinci güçleniyor"

DENİMDER Başkanı Fatih Işık ise gezinin eğitim açısından önemli kazanımlar sağladığını ifade ederek "İmam hatip ve hafızlık eğitimi alan öğrencilerimizin sadece akademik değil, tarih ve medeniyet bilinci açısından da donanımlı bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. İstanbul ve Bursa, medeniyetimizin en önemli iki merkezidir. Gençlerimizin bu şehirlerde tarihimize tanıklık etmesi, geleceğe daha güçlü hazırlanmalarını sağlayacaktır. Bu anlamlı organizasyonun gerçekleşmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı