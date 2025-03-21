Çok sayıda ilde eğitime kar engeli

Etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim-öğretime ara verildi.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları dolayısıyla yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde karın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, İkizce, Mesudiye, Ünye ile Perşembe ilçelerinde ise bazı okullarda 1 gün eğitime ara verildiği kaydedildi.

YOZGAT

Yozgat kent merkezi ile 11 ilçesinde eğitime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kent merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SAMSUN

Samsun'un 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçemizde seyreden olumsuz hava şartları ve beraberinde oluşan buzlanma nedeniyle 21 Mart 2025 Cuma günü tüm kademe ve türlerde 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve çocuğu kreş veya anaokuluna giden kadın personelin de 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.

Asarcık Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışının yaşandığı ve buzlanma tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlçemiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 21 Mart 2025 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kavak Kaymakamlığından yapılan açıklamada da tüm kademelerdeki okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği aktarıldı.

Asarcık ve Kavak ilçelerinde kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve çocuğu kreş veya anaokuluna giden kadın personelin de 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı bildirildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

SİNOP

Sinop'ta buzlanma riski nedeniyle bazı köylerde taşımalı eğitime yarın verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelindeki soğuk havanın bir süre daha etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda önleyici tedbir olarak merkez ilçeye bağlı Sazlı, Akbaş, Göller, Türkmen, Tepealtı, Eymir, Ahlatçık, Boyalıca, Tıngır, Oğuzeli ve Kirençukuru köylerinde taşımalı eğitime 21 Mart Cuma günü ara verildiği kaydedildi.

SİVAS

Sivas'ın Gürün ve Kangal ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Gürün Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemiz genelinde devam eden kar yağışı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan tipi ve düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don başta olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak, Gürün ilçe genelinde taşımalı eğitim, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaştırma enstitüleri, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kaymakamlığımız kararıyla 21 Mart 2025 günü 1 gün ara verilmiştir."

Açıklamada ayrıca, "Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızları bulunanlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kangal Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçede devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak taşımalı eğitim yoluyla erişim sağlanan okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Taşıma merkezi olmayan okullarda eğitim öğretime devam edileceği kaydedildi.

NİĞDE

Niğde'nin Çamardı ilçesi genelinde taşımalı eğitim okullarında olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Çamardı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın yağışlı hava ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, ilçe geneli resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde kaymakamlığımız kararıyla 21 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kangal Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçede devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak taşımalı eğitim yoluyla erişim sağlanan okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Taşıma merkezi olmayan okullarda eğitim öğretime devam edileceği kaydedildi.

KONYA

Konya'nın Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ilçelerinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışı nedeniyle, Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 21 Mart Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

KARAMAN

Karaman'ın 3 ilçesinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile oluşması muhtemel ve buzlanma nedeniyle, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, il genelinde taşımalı eğitime 21 Mart 2025 Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

ERZİNCAN

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde dün geceden itibaren devam eden yoğun kar yağışının 21 Mart Cuma günü öğlen saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları gibi olumsuz hava şartları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak Erzincan il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında 21 Mart Cuma günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Ayrıca çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın kamu personeli ve engelli çocuğu bulunan kamu personeli kadınlar ile engelli ve hamile kamu çalışanları, kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin. de idari izinli sayılacakları ifade edildi.

NEVŞEHİR

İl genelinde iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından olumsuz hava koşulları etkili oldu.

Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Hacıbektaş ve Kozaklı ilçelerinde taşımalı eğitimin 21 Mart'ta yapılmayacağı belirtildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, taşımalı eğitim yoluyla okullara erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim-öğretime 21 Mart'ta bir gün ara verildiği belirtildi.

AMASYA

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 21 Mart'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TUNCELİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yollarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir alındığı aktarılan açıklamada, "Köylerimizden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişim sağlayan öğrencilerimiz için 21 Mart Cuma bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, aynı gün engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

ELAZIĞ

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 Mart Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."

KAHRAMANMARAŞ

Kentte etkili olan kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Elbistan, Göksun, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.