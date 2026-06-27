BEUN'da Geleceğin Meslekleri: Siber Güvenlik ve Bilişim Güvenliği Uzmanlığı Ele Alındı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Bilim Kafe buluşmaları kapsamında geleceğin meslek alanlarını ele alan önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. BEUN Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen "Geleceğin Meslekleri: Bilişim Güvenliği Uzmanlığı ve Siber Güvenlik" başlıklı program, Farabi Kampüsü EEM Kantininde gerçekleşti.

Yükseköğretim Kurulunun yükseköğretimde 2030 vizyonu doğrultusunda ortaya koyduğu hedefler kapsamında bilim iletişimi faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, üniversitelerde üretilen bilginin toplumla daha etkin biçimde buluşturulması ve geleceğin mesleklerine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte; bilişim güvenliği uzmanlığı, siber güvenlik alanındaki güncel gelişmeler, yapay zekanın sektöre etkileri ve kariyer fırsatları farklı yönleriyle ele alındı.

Programın moderatörlüğünü BEUN Bilim İletişimi Ofisi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Melek Toparlak Şahin üstlenirken, konuşmacı olarak BEUN Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Semih Çakır, Yönsis Siber Güvenlik Proje Yöneticisi ve Eğitmeni Murat Demirci ile Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü mezunu Mehmet Ali Yıldız yer aldı. Programa akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Programın açılışında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Melek Toparlak Şahin, Bilim Kafe buluşmalarının üniversite ile toplum arasındaki bilgi paylaşımını güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, Yükseköğretim Kurulunun bilim iletişimine yönelik vizyonu doğrultusunda BEUN'da gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin öğrencilerin kariyer planlamalarına da önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Etkinlikte konuşan Dr. Öğr. Üyesi Semih Çakır, yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte siber güvenlik eğitiminde de önemli dönüşümler yaşandığını belirtti. Günümüz öğrencilerinin yalnızca teknik bilgiyle değil; analitik düşünme, yapay zeka araçlarını etkin kullanma, etik farkındalık ve sürekli öğrenme becerileriyle donatılması gerektiğini vurgulayan Çakır, önümüzdeki yıllarda bulut güvenliği, yapay zeka güvenliği, tehdit istihbaratı, dijital adli bilişim ve kritik altyapı güvenliği gibi alanlarda nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacın artacağını ifade etti. Ayrıca öğrencilerin kariyer planlamasında yalnızca diploma ile yetinmelerinin önemli bir eksiklik olduğunu belirterek uygulamalı deneyim, sertifikasyon süreçleri ve proje geliştirme çalışmalarının mesleki gelişim açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Yönsis Siber Güvenlik Proje Yöneticisi ve Eğitmeni Murat Demirci ise yapay zekanın siber güvenlik uzmanlarının yerini alacak bir teknoloji değil, onların çalışmalarını daha etkin hale getirecek güçlü bir yardımcı olduğunu ifade etti. Üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrasında sektörde tercih edilen uzmanlar arasında yer alabilmeleri için teknik bilgi kadar proje deneyimi edinmeleri, güncel teknolojileri yakından takip etmeleri ve sürekli kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirten Demirci, geleceğin mesleklerinde problem çözme becerisi, analitik düşünme ve iletişim yetkinliklerinin teknik bilgi kadar değer taşıdığını vurguladı.

Programın son konuşmacısı olan Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü mezunu Mehmet Ali Yıldız ise öğrencilikten profesyonel iş yaşamına uzanan kariyer yolculuğunu katılımcılarla paylaştı. Mezuniyet sonrasında iş hayatına geçiş sürecinde teknik yeterlilik kadar öğrenmeye açık olmanın, ekip çalışmasına uyum sağlamanın ve kişisel gelişime önem vermenin kendisine önemli avantajlar sağladığını ifade eden Yıldız, öğrencilere ilk iş fırsatlarını yakalayabilmeleri için staj süreçlerini verimli değerlendirmeleri, uygulamalı projelerde yer almaları ve sektörde güçlü iletişim ağları oluşturmaları tavsiyesinde bulundu. Öğrencilik yıllarına geri dönme imkanı olsa daha fazla uygulama geliştireceğini ve uluslararası sertifikasyon programlarına daha erken yönelmek isteyeceğini de sözlerine ekledi.

Program, günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.

Rektör Özölçer: "Geleceğin mesleklerine yönelik yetkin insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunmaya devam edeceğiz"

Programa ilişkin değerlendirmede bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bilişim güvenliği ve siber güvenlik alanlarının dijital dönüşüm sürecinde stratejik öneme sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri dile getirdi:

"Günümüz dünyasında teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesiyle birlikte siber güvenlik, yalnızca teknik bir alan olmanın ötesinde ülkelerin, kurumların ve bireylerin güvenliği açısından kritik bir çalışma alanı haline gelmiştir. Yükseköğretim kurumları olarak bizlerin en önemli sorumluluklarından biri de değişen meslek dinamiklerini doğru okuyarak öğrencilerimizi geleceğin ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak; bilimsel gelişmeleri takip eden, sektörün ihtiyaçlarıyla uyumlu eğitim anlayışını benimseyen ve öğrencilerimizin kariyer yolculuklarına katkı sunan çalışmalar gerçekleştirmeye büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Bilim İletişimi Ofisimiz aracılığıyla düzenlenen bu tür buluşmaların öğrencilerimizin güncel teknolojiler, yeni meslek alanları ve kariyer fırsatları hakkında doğrudan bilgi edinmeleri açısından oldukça değerli olduğuna inanıyorum.

Bu vesileyle yükseköğretim sistemimizin geleceğine yön veren vizyoner çalışmaları ve üniversitelerimizin gelişimine sunduğu katkılar dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a şükranlarımı sunuyorum. Geleceğin meslek alanlarına yönelik bu yaklaşımın ülkemizin bilim, teknoloji ve insan kaynağı kapasitesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Üniversitemiz; bilim iletişimini güçlendiren, gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlayan ve ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine katkı sağlayan çalışmaları hayata geçirmeye kararlılıkla devam edecektir." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı