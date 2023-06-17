YKS'nin ilk oturumu başladı: Beş dakika ile bir senem heba oldu

Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu saat 10.15'te başladı. İstanbul'da sınav merkezlerinden biri de Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'ydi. Fakültenin önü sabahın ilk saatlerinden itibaren öğrenci ve yakınlarıyla doldu. Girişte görevliler tarafından evrakları kontrol edilen öğrenciler, üst aramasının ardından sınava girecekleri salonlara yönlendirildi. Okul kapısının kapatılmasına bir dakika kala koşarak sınava gelen öğrenciler vatandaşlara tarafından alkışlanarak içeri girdi. Saat 10.00'da okul kapısı kapatıldı.

"BEŞ DAKİKA İLE BİR SENEM HEBA OLDU"Kapının kapatılmasından beş dakika sonra sınava girmek için gelen öğrenci kapıda kaldı. Yetkililer tarafından sınava giremeyeceğini öğrenen öğrenci bir süre bekledikten sonra okul önünden ayrıldı. Sınava geç kalan Talha Köse "Trafik nedeniyle beş dakika geç kaldım. Ailem inşallah güzel karşılar. Şu an 5 dakika için bir senem heba oldu. Olmadı. Artık seneye kaldı. Şu anda hiç iyi değilim" dedi.