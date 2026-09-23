Bayburt Demirözü'nde AFAD ve çevre ekipleri vatandaşlara afet eğitimi verdi

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Bayburt'un Demirözü ilçesinde 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' kapsamında vatandaşlara afetlere hazırlık, afet anında doğru davranışlar, sıfır atık ve gıda israfının önlenmesi konularında eğitim verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ile köy ve mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi. AFAD eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde deprem, sel, su taşkını ve orman yangını gibi afetlere karşı alınabilecek önlemler anlatıldı. Vatandaşlara afet öncesinde hazırlık yapılması, afet sırasında doğru davranışların uygulanması ve afet sonrasında izlenecek yollar aktarılırken, deprem anında uygulanması gereken 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi de uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitimlerde ailelerin afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olması için Aile Afet ve Acil Durum Planı hazırlanması, evlerdeki risklerin azaltılması ve afet sonrasında ilk 72 saatte ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin hazır bulundurulması konularına da yer verildi. Çalışmalar sırasında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ise sıfır atık ve gıda israfının önlenmesine yönelik bilgilendirme yaptı. Günlük yaşamda atıkların azaltılması, kaynakların verimli kullanılması ve gıda israfının önüne geçilmesi konusunda vatandaşlarla bilgi paylaşımında bulunuldu.

Öğrendiklerini ailelerine ve çevrelerine aktaracaklar

Beşpınar köyü sakini Cihan Memiş, deprem, sel ve orman yangınları gibi afetlere ilişkin öğrendiklerini ailesi ve çevresindeki kişilerle paylaşacağını dile getirerek, "Depremden nasıl korunulur, orman yangınlarından, sel ve su taşkınından nasıl korunulur bunları da bir şekilde çevremize anlatıp bilgilendireceğiz" dedi.

Çağıllı köyü Muhtarı Faik Serdar Bayrak, AFAD ekiplerinin köy sakinlerine afetlere karşı alınabilecek önlemleri anlattığını belirterek, "Biz de burada olmayan vatandaşlarımıza bize iletilenleri aktaracağız" diye konuştu.

Kur'an kursunda öğrenim gören Semra Kurtulmuş, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinden eğitim aldıklarını söyleyerek, "Deprem anında, sırasında ve sonrasında ne yapmamız gerektiğini öğrettiler. Sıfır atık hakkında da bilgilendirme yaptılar, gıda israfı konusunda uyarılarda bulundular" ifadelerini kullandı.

Gökçedere Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Temel Şeker de afet ve sıfır atık konularında eğitim aldıklarını ifade ederek ekiplerin afet anında yapılması gerekenlerin yanı sıra gıda israfı konusunda da bilgilendirme yaptığını söyledi.

Beşpınar Köyü Muhtarı Habip Yavuz ise AFAD ekiplerinin köyde vatandaşlarla bir araya gelerek afetler konusunda bilgilendirme yaptığını ve broşür dağıttığını aktardı. Yavuz, çalışmaya katkı sunan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı