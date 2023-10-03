Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir lise öğrencileriyle buluştu

BATMAN - Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları çerçevesinde Yahya Kemal Beyatlı Lisesinde öğrencilerle buluştu.

Batman Valiliği, Batman Belediyesi, Batman Üniversitesi ile Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı akademisyen-öğrenci buluşmaları iş birliği protokolü çerçevesinde Prof. Dr. İdris Demir, Yahya Kemal Beyatlı Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. İdris Demir, "Bugün burada Batman Üniversitesi, Batman Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batman Belediyesinin içinde bulunduğu 3 kamu kurumunun ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma var. Bu akademisyen-öğrenci buluşmasıdır. Bu çerçevede bir aradayız. Akademisyen-öğrenci buluşması nedir dersek Batman Üniversitesinin öğretim elemanları, profesörü, doçenti, öğretim görevlisi siz sevgili gençlerle bir araya geliyoruz, ortaokulda lisede geleceğe umutla bakan pırıl pırıl gençlere öğretim hayatımızla ilgili tecrübelerimizi anlatıyoruz. Nereden nereye geldiğimizi anlatıyoruz. Bakın imkansızlıklar olabilir, şartlar zor olabilir, ama size şunu söylemek istiyorum sizin şartlarınız ne kadar zor olsa bile inanın benim karşılaştığım zorluklar kadar zor değildi" dedi.

Programda öğrencilere meslek seçiminde eğitim verilirken bütün öğrencilere Prof. Dr. Aziz Sancar'ın yazmış olduğu Hayatı ve Bilimi, Aziz Sancar adlı kitap hediye edildi.