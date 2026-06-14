Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları diyetisyenlik yemini etti

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Beslenme ve Diyetetik Bölümü, düzenlenen görkemli bir törenle ilk mezunlarını vermenin gururunu yaşadı. Keplerini atan ve beyaz önlüklerini giyen çiçeği burnunda diyetisyenler, meslek yemini ederek mezuniyet sevinci yaşadı.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirilen Diyetisyenlik Yemini Töreni'ne; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erkan Erdemir ve Prof. Dr. Serpil Koçdar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Elçin Tadıhan Özkan, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Erenoğlu Son, öğretim elemanları, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Mesleğinizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inancımız tam"

Törenin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir, diyetisyenlik mesleğinin toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesindeki kritik rolüne değindi. Mezunları tebrik eden Erdemir, "Sahip olduğunuz donanımla mesleğinizi en iyi şekilde temsil edeceğinize ve güçlü bir mesleki tutarlılığa sahip olacağınıza inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Elçin Tadıhan Özkan ise mezuniyetin öğrenciler için yepyeni ve başarılarla dolu bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayarak gelecekteki meslek hayatlarında başarılar diledi.

"Diyetisyenlik, insanların yaşamlarına doğrudan dokunan saygın bir meslektir"

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Erenoğlu Son, öğrencilerin uzun ve yoğun bir eğitim sürecini başarıyla tamamladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin mesleki kimliklerini resmen üstlenmelerine tanıklık etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Sevgili öğrencilerimiz, üniversiteye ilk adım attığınız günden bugüne yalnızca bilgi edinmediniz; aynı zamanda eleştirel düşünmeyi, bilimsel yaklaşımı, etik değerlere bağlı kalmayı ve insan sağlığına hizmet etmenin sorumluluğunu öğrendiniz. Bugün edeceğiniz yemin, bu kazanımların bir ifadesidir. Diyetisyenlik, insanların yaşamlarına doğrudan dokunan, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde önemli rol üstlenen saygın bir meslektir. Sizlerden beklentimiz, mesleğinizi her zaman bilimsel veriler ışığında, etik ilkelere bağlı kalarak ve insan odaklı bir anlayışla sürdürmenizdir."

"Beyaz önlüklerimiz bilime ve insan sağlığına bağlılığımızın göstergesidir"

Mezunlar adına dönem konuşmasını gerçekleştiren SBF Beslenme ve Diyetetik Bölüm birincisi Sude Murat, büyük bir emek ve kararlılıkla sürdürdükleri lisans eğitimini birinci olarak tamamlamanın gururunu yaşadığını ifade etti. Murat, "Bizler bu bölüme yalnızca bir meslek sahibi olmak amacıyla değil; insan sağlığına katkı sunma, bilimin rehberliğinde ilerleme ve topluma faydalı bireyler olma sorumluluğunu üstlenerek adım attık. Bugün giydiğimiz beyaz önlükler yalnızca mesleğimizin bir simgesi değil; bilime, etik değerlere ve insan sağlığına duyduğumuz bağlılığın da bir göstergesidir" dedi.

Konuşmaların ardından protokol ve öğretim üyeleri tarafından mezun öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi. Heyecanları gözlerinden okunan çiçeği burnunda diyetisyenler, hep bir ağızdan "Diyetisyenlik Yemini" ederek mesleki sorumluluklarını yerine getireceklerine söz verdi.

Tören, başarılı öğrencilere teşekkür belgelerinin takdim edilmesi, mezuniyet pastasının kesilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı