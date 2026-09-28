Anadolu Üniversitesi açılışında Yalçın, dijital soğuk savaş dönemi olacağını söyledi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Anadolu Üniversitesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada küresel güç dengelerinin kökten değiştiğini belirterek, önümüzdeki dönemin uydular, yazılımlar ve çipler üzerinden yürüyecek bir "dijital soğuk savaş" dönemi olacağını söyledi.

Anadolu Üniversitesi 2026-2027 Nasreddin Hoca Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni, Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı.

"Bu yıl 'Nasreddin Hoca Eğitim Öğretim Yılı' olarak belirlendi"

Törenin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Neşet Ertaş türkülerini semfoni ile dinlemenin Anadolu Üniversitesi'ne nasip olduğunu belirterek semfoni ekibine teşekkür etti. Anadolu'nun Doğu ile Batı'nın, Kuzey ile Güney'in ve tüm medeniyetlerin buluştuğu bir yer olduğunu vurgulayan Rektör Adıgüzel, geçtiğimiz yılın "Yunus Emre Eğitim Öğretim Yılı" ilan edilmesinin ardından bu yılın "Nasreddin Hoca Eğitim Öğretim Yılı" olarak belirlendiğini açıkladı. Nasreddin Hoca'nın sadece fıkralarla hatırlanan bir kişilik olmadığını, Horasan erenlerinin ve tasavvufi geleneğin devamı olan bir kadı, imam ve rehber olarak topluma anlatılacağını ifade eden Adıgüzel, Mustafa Tatçı'nın araştırmalarına atıfla Sarıköy'ün Yunus Emre'nin köyü olduğu konusundaki netliğe de değindi.

"21 yeni bölümün 15'e yakını yeni nesil programlardan oluşuyor"

Üniversitedeki yenilikler kapsamında değişimin sadece fiziki yapılarla sınırlı kalmayıp eğitim içeriklerinin de güncellendiğini aktaran Rektör Adıgüzel, Bilişim Teknolojileri Yüksekokulu ile Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi'nin kurulduğunu; yapay zeka, oyun tasarımı ve animasyon gibi alanlara odaklanıldığını belirtti. Son bir yılda açılan 21 yeni bölümün 15'e yakınının yeni nesil programlardan oluştuğunu ve bunlardan 16'sının bu yıl eğitime başlayarak yaklaşık 700 yeni öğrenciyi ağırladığını ifade eden Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi'nin Şanghay endeksine göre Türkiye'de eğitim alanında 2. sırada, dünyada ise 300-400 bandında yer aldığını paylaştı. Ayrıca Türkiye'de Ar-Ge'ye en çok fon ayıran ilk 3 üniversiteden biri olunduğunu belirten Adıgüzel, öğrencilerin farklı alanlardan ders almasına ve akredite kurumlardan alınan sertifikaların seçmeli ders olarak sayılmasına imkan tanıyan 100'den fazla mikro yeterliliğin de hayata geçirildiğini duyurdu.

Af kapsamında yaklaşık 250 bin kişi başvuru yaptı

Öğrenci affı konusuna değinen Rektör Adıgüzel, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı af yasasının çıktığını ve ilişiği kesilen herkesin eğitimine devam edebileceğini hatırlattı. Açıköğretim Fakültesi'nden bugüne kadar 5 milyon mezun verildiğini ve sistemi yarım bırakmış yaklaşık 4 milyon kişi bulunduğu için af yasasından en çok etkilenen kurumun Anadolu Üniversitesi olduğunu vurgulayan Adıgüzel, aftan yararlanan kişilere açıköğretim üzerinden eğitimlerini tamamlama imkanı sunulduğunu ve bu süreçte yaklaşık 250 bin kişinin af kapsamında başvuru yaptığını, ikinci üniversite çerçevesinde de 100 bin yeni öğrencinin üniversiteye katıldığı bilgisini verdi.

"Eskişehir yaşayan bir gençlik başkentidir"

Törende konuşan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, yeni akademik yılın öğrenciler, akademik ve idari kadro, Eskişehir ve ülke için hayırlı olmasını temenni ederek, "Tercihim Eskişehir" diyerek Anadolu Üniversitesi ailesinin bir parçası olan öğrencileri tebrik edip "Hoş geldiniz" dedi. Eskişehir'in bilimin, kültürün, sanatın ve gençlik enerjisinin harmanlandığı yaşayan bir gençlik başkenti olduğunu belirten Vali Yılmaz, sanayisi, eğitimi ve çok boyutlu üretim ekosistemiyle şehri tanımlayarak öğrencilerden ders başarısının yanı sıra şehrin ruhunu hissetmeye ve sosyal hayatına değer katmaya zaman ayırmalarını istedi. Buradan mezun olan öğrencilerin Anadolu Üniversitesi kültürünü ve Eskişehir sevgisini taşıyan birer gönüllü elçi olacağını ifade eden Yılmaz, nitelikli bir yükseköğretimin ilk şartının güvenli, huzurlu ve özgür bir akademik iklim olduğunu, devletin tüm imkanlarıyla öğrencilerin huzur ve güvenliği için aralıksız çalıştığını belirtti.

"Üniversitelerimiz geleceğin Türkiye'sinin en önemli stratejik merkezleridir"

Anadolu Üniversitesi'nin akademik birikimi ve uluslararası başarılarının gurur vesilesi olduğunu ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, Shanghai Ranking 2026 Küresel Akademik Branşlar Sıralaması'nda üniversitenin eğitim alanında dünya genelinde 301-400 bandında yer alma başarısı gösterdiğini hatırlatarak tüm akademisyenleri, araştırmacıları ve çalışanları tebrik etti. Başarının yeni başarıların başlangıç noktası olduğunu kaydeden Yılmaz, bilgi üretme ve bunu teknolojiye dönüştürme kapasitesinin öne çıktığı günümüzde üniversitelerin geleceğin Türkiye'sinin en önemli stratejik merkezleri olduğunu vurguladı. Kamu yönetimi olarak üniversitelerin üretim, araştırma ve inovasyon gücünü geliştirecek her çalışmanın yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Yılmaz; 22 bin 529 öğrenciye, bin 483 akademisyene ve 2 bin 790 idari personele başarılarla dolu bir akademik yıl dileyerek konuşmasını tamamladı.

"Günümüzde gücün kaynağı artık bilgi ve bilgi sahipleri haline gelmiştir"

Törende "Dünya Düzeni ve Türkiye" başlıklı açılış dersini veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, günümüzde yaşanan büyük dönüşümün gücün sadece bir devletten diğerine geçmesi değil, gücün kaynağının köklü bir şekilde değişmesi olduğunu söyledi. Yaklaşık 10.000 yıl önce tarım toplumuna geçişle gücün kaynağının toprak olduğunu, 16. ve 17. yüzyıllardan itibaren bu kaynağın sermaye sahiplerine geçerek Sanayi Devrimi'nin yaşandığını belirten Yalçın, günümüzde ise gücün kaynağının artık bilgi ve bilgi sahipleri haline geldiğini vurguladı. 20-30 yıl önce dünyanın en zenginleri listesinde büyük sanayiciler yer alırken, günümüzün en zengin ve güçlü aktörlerinin büyük sermayelerle fabrikalar kuranlar değil; Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs ve Jeff Bezos gibi kendi bilgi birikimleriyle yazılım ve bilgi biçimleri üretip bunu küresel ölçekte sunan isimler olduğunu ifade etti.

"Önümüzdeki dönem bir dijital soğuk savaş dönemidir"

Bu dönüşümün ekonomik ve toplumsal alanda ciddi bir tekelleşmeyi beraberinde getirdiğini aktaran Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, reklam gelirleri ve ticaretin büyük oranda küresel dijital platformların ve sosyal medya şirketlerinin eline geçtiğini; geleneksel medya, yerel dükkanlar ve küçük işletmelerin kapanarak yerini dev e-ticaret sitelerine bıraktığını belirtti. Yapay zeka, robotlaşma ve dijitalleşme ile birlikte insanın ve mesleklerin konumlarının dünya genelinde yeniden tanımlandığını kaydeden Yalçın, değişimin askeri alana da doğrudan yansıdığını ifade etti. Dünyadaki çatışmalarda Sanayi Devrimi dönemi ordularıyla hareket edenlerin başarısız olduğunu, uydular, akıllı füzeler, İHA/SİHA sistemleri ve anlık karar alma mekanizmalarıyla hareket eden bilgi toplumunun ordularının başarı sağladığını vurgulayan Yalçın, önümüzdeki dönemde küresel mücadelenin bilgisayarlar, uydular, yazılımlar ve çipler üzerinden yürüyeceği bir dijital soğuk savaş dönemi yaşandığına dikkat çekti. ABD ve Çin arasındaki küresel rekabetin merkezinde çip pazarı ve nadir toprak elementlerinin yer aldığını belirten Yalçın, çiplerin büyük bölümünü ABD tüketirken, üretimin ağırlıklı kısmını Tayvan'ın gerçekleştirdiğini, hammaddesini ise büyük oranda Çin'in sağladığını aktardı.

Törene; Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı