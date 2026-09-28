Osmaniye'de öğretmen amcasını okul bahçesinde vurarak öldüren yeğen gözaltına alındı

OSMANİYE'de şizofreni hastası olduğu iddia edilen A.E.B. (30), kendisini büyüten edebiyat öğretmeni amcası Mehmet Bilgili'yi görev yaptığı okulun bahçesinde çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında merkeze bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen A.E.B., aralarında husumet olduğu belirtilen edebiyat öğretmeni amcası Mehmet Bilgili ile görüşmek için okulun bahçesine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyünce A.E.B., yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla Bilgili'yi vurdu. Bilgili kanlar içerisinde yere yığılırken, okuldakilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Bilgili, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bilgili, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Mehmet Bilgili'nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Şüpheli kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, zırhlı araca konularak jandarma komutanlığına götürüldü.

VALİ SERDENGEÇTİ: OKULUMUZLA BİR İLGİSİ YOK

Öte yandan, öğrenciler dersteyken yaşanan olay sonrası veliler okula geldi. Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de olay yerine gelerek okuldaki yetkililerden bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Vali Sedengeçti, "Öncelikle başımız sağ olsun. Saldırıya uğrayan öğretmenimiz maalesef hayatını kaybetti. Bilgisini az önce aldık. Bu menfur saldırının eğitim-öğretimle ve okulumuzla herhangi bir ilgisinin olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Şu anda Osmaniye'de Farabi Anadolu Lisesi'ndeyiz. Okulumuzda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili öğretmenimiz, yeğeni tarafından saldırıya uğradı. Şüphelinin uzun yıllardır psikiyatrik tedavisinin devam ettiğine ilişkin bilgiler mevcut. Öğretmenimizin daha önce yeğenini yetiştirdiği ve ona evladı gibi baktığı yönünde de bilgilerimiz var. Ancak son dönemde aralarında bir husumet oluştuğu ve çeşitli iddiaların gündeme geldiği değerlendiriliyor" dedi.

'OLAY TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR

Olayın tüm yönleriyle araştırıldığını kaydeden Vali Serdengeçti, "Adli süreç neticesinde olay aydınlatılacaktır. Burada öğrencilere veya eğitime yönelik bir saldırı söz konusu değil. Aile ilişkisi içerisinde yaşanan husumet nedeniyle öğretmenimizin okul bahçesinde hedef alındığını değerlendiriyoruz. Şüpheli, saldırının hemen ardından okulda görevli güvenlik korucumuz tarafından yakalandı. Burası aynı zamanda jandarma sorumluluk bölgesinde bulunuyor. Olayda ruhsatsız tabanca kullanıldığı bilgisi mevcut. Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı