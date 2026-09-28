Haberler

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu alt komisyonları belirledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, alt komisyonların görev ve yetki alanlarını karara bağladı. İkinci toplantıya Adalet, İçişleri ve Milli Savunma bakanları ile MİT Başkanı katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, sürecinin etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla oluşturulan Alt Komisyonların görev ve yetki alanları karara bağlandı.

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından kurul toplantısına ilişin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yürütülen süreç kapsamında Kurulun üstlendiği sorumluluk ile milletin huzuru ve toplumsal bütünleşmenin pekiştirilmesi doğrultusundaki önem bir kez daha vurgulandı.

7595 sayılı Kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek Kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetler ile ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alındığı ve genel bir durum değerlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli Alt Komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlandı.

Ayrıca Kurulun, üstlendiği görev ve sorumluluğun bilinciyle; Kanunun ruhuna ve devletin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edeceği de vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ikinci toplantıya, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Fon krizinin ardından altın uyarısı! TMD Başkanı Yılmaz: Ons yıl sonuna kadar 4.500-5.000 doları görebilir

Altın fonu olanlar dikkat! Ons için 5 bin dolar sinyali
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı

Fener'in eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Leao sonradan girdi, Portekiz 3 puanı kaptı! Haaland'ın golü yetmedi

Leao sonradan girdi, takımı 3 puanı kaptı

Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar

Yetişkin içerikler için ezber bozan karar
Melike Şahin’den doğum öncesi yeni paylaşım: Bekliyorum

Ünlü şarkıcıdan karnı burnunda paylaşım: Bekliyorum
VMAs’ta Madonna şoku! 68 yaşındaki şarkıcı sahnede platforma fırlatıldı

VMAs’ta Madonna şoku! 68 yaşındaki şarkıcı sahnede platforma atıldı!
İstanbul'da sağanak yağış felaketi getiriyordu! Toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'daki sağanak 25 kişiyi evinden etti
Galatasaray'ın yıldızına yeni gelir kapısı! Ünlü restoranın yüzde 49 hissesini aldı

Galatasaray'ın yıldızı ünlü restoranın yüzde 49 hissesini aldı