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Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi

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Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi Haber Videosunu İzle
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde tehlikeli sollandıklarını iddia ederek bir otomobilin önünü kesip sürücüsüne hakaret eden iki kişiye kişi başı 180 bin TL'den toplam 360 bin TL rekor ceza kesilirken, maganda sürücünün ehliyetine el konulup aracı trafikten men edildi.

  • İnegöl'de kendilerini solladığını öne sürdükleri otomobilin önünü keserek sürücüye hakaret eden Tarık Ş. ve Hidayet Ş.'ye kişi başı 180 bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı.
  • Sürücü Tarık Ş.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve olayda kullanılan otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi.
  • Olay, İbrahim B.'nin araç içi kamerası tarafından kaydedildi ve görüntüleri inceleyen ekipler saldırganların kimliklerini tespit etti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kendilerini tehlikeli şekilde solladığını öne sürdükleri otomobilin önünü keserek sürücüye hakaret eden iki kişiye emsal niteliğinde ceza yağdı. Trafik magandalarına toplam 360 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyetine el konuldu ve aracı trafikten menedildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa yönünde meydana geldi. İbrahim B. yönetimindeki 26 AOD 650 plakalı otomobilin önü, aynı istikamette ilerleyen Tarık Ş. idaresindeki 16 ACF 789 plakalı otomobil tarafından aniden kesildi. Aracından inen sürücü Tarık Ş. ile yanında bulunan Hidayet Ş., kendilerini tehlikeli şekilde solladığını iddia ettikleri İbrahim B.'nin üzerine yürüdü. Sürücüye hakaret ve tehditler savuran iki şahsın o anları, mağdur sürücünün araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ARACINDAN İNMEYİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Sakinliğini koruyarak otomobilinden inmeyen ve olay yerinden uzaklaşan İbrahim B., Bölge Trafik Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na başvurarak şikâyetçi oldu. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırgan şahısların kimliklerini kısa sürede tespit etti.

KİŞİ BAŞI 180 BİN TL CEZA, EHLİYETE VE ARACA EL KONULDU

Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri, Tarık Ş. ve Hidayet Ş.’ye "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesi uyarınca kişi başı 180 bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL cezai işlem uyguladı. Ayrıca sürücü Tarık Ş.’nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, olayda kullanılan otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıhg hg:

az kaldı tek tük inen kaldı idamda gelse kimse keyfi cinayet işleyeme

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Devlet fena şey ediyor ..))

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Haber Yorumlarıgoksaluzuntas:

cezayı ödeyene kadar hapis cezası verilmelidir.! yoksa cezayı ödemeyecek, zaman aşımına uğrayıp silinecek.!

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