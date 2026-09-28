Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek

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Akaryakıt fiyatlarında 1 Ekim Perşembe günü itibarıyla geçerli olması beklenen yeni bir zam dalgası gündemde. Petrol fiyatlarındaki küresel yükseliş, döviz kurlarındaki hareketlilik ve ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) tutarlarındaki güncellemelerin etkisiyle benzin, motorin ve otogaz (LPG) fiyatlarında ciddi artışlar öngörülüyor.

BENZİNE 12,47 TL'LİK REKOR ZAM BEKLENTİSİ

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, perşembe gününden itibaren benzinin litre fiyatına 12,47 TL, motorine 3,60 TL, LPG'ye ise 1,48 TL zam gelmesi bekleniyor. Ekonomi yönetimi tarafından fiyatları dengelemeye yönelik ilave bir müdahale yapılmadığı takdirde, söz konusu artışlar pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak. Beklenen bu dev zammın ardından benzinin litre fiyatının 90 TL eşiğini aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

EŞEL MOBİL UYGULAMASI SONA ERİYOR

Akaryakıt fiyatlarındaki sert dalgalanmaları tüketiciye yansıtmamak amacıyla yıl içinde devreye alınan "eşel mobil" uygulamasında kritik bir dönemece giriliyor. Ağustos ayında motorin için yıl sonuna kadar kademeli tarifeye geçilirken, benzindeki eşel mobil uygulamasının 1 Ekim 2026 itibarıyla sona ereceği belirtiliyor. Sistemin devreden çıkmasıyla birlikte benzinde biriken maliyet artışı, yüksek oranlı bir zam olarak sürücülerin karşısına çıkacak. LPG'ye yansıyacak 1,48 TL'lik artış da otogazlı araç sahiplerinin seyahat maliyetlerini doğrudan yükseltecek.

BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zamanlanmış artışlar öncesinde büyükşehirlerdeki güncel pompa fiyatları, il ve yaka farklılıklarına göre şu şekilde seyrediyor:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 93,50 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 93,30 TL

LPG: 34,40 TL

Ankara

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 94,60 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,70 TL

Motorin: 94,90 TL

LPG: 34,99 TL

Kaynak: Haberler.com