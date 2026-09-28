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Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir

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Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
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Fenerbahçe'nin Parma'ya kiraladığı Diego Carlos'un sözleşmesinde 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunduğu belirtildi. İtalyan ekibinin Brezilyalı stoperin performansından memnun kalması halinde ocak ayında opsiyonu kullanabileceği ifade edildi. Diego Carlos, Fenerbahçe'den ayrılmadan önceki son döneminde hem sahadaki performansı hem de yaptığı bazı paylaşımlarla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti.

  • Fenerbahçe'nin Parma'ya kiraladığı Diego Carlos'un kiralama anlaşmasında 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.
  • Parma'nın satın alma opsiyonunu ocak ayında kullanma ihtimali var ve bu karar Diego Carlos'un performansına bağlı.
  • Diego Carlos bu sezon Parma formasıyla 3 maçta görev aldı ve gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Fenerbahçe'de kadro planlaması devam ederken kiralık gönderilen futbolcuların geleceği de yakından takip ediliyor. Sarı-lacivertlilerin bonservisini elinde bulundurduğu ve Parma'ya kiraladığı Diego Carlos'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilyalı savunmacının Parma ile yapılan kiralama anlaşmasında 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunduğu belirtildi.

PARMA'NIN KARARI PERFORMANSINA BAĞLI

İtalyan ekibinin Diego Carlos'un önümüzdeki dönemde göstereceği performanstan memnun kalması halinde satın alma opsiyonunu kullanmayı planladığı ifade edildi. Parma'nın bu yönde karar vermesi durumunda 3 milyon euro Fenerbahçe'nin kasasına girecek ve deneyimli stoperin bonservisi İtalyan ekibine geçecek.

Opsiyonun ocak ayında kullanılması ihtimalinin bulunduğu belirtilirken, Diego Carlos'un Parma'daki performansının karar üzerinde belirleyici olacağı aktarıldı.

AYRILMADAN ÖNCE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Diego Carlos, Fenerbahçe'den ayrılmadan önceki son döneminde hem sahadaki performansı hem de yaptığı bazı paylaşımlarla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti. Brezilyalı savunmacı daha sonra Parma'ya kiralanırken, İtalya'daki performansı geleceğini de belirleyecek.

BU SEZON 3 MAÇTA FORMA GİYDİ

Diego Carlos, bu sezon Parma formasıyla 3 karşılaşmada görev aldı. Brezilyalı stoper bu mücadelelerde gol veya asist katkısı sağlayamadı. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen deneyimli futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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