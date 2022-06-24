Sosyal medyada infial yaratmıştı! Bakanlık, 'Çıtır Çıtır Felsefe' serisindeki 7 kitabı muzır yayın ilan etti

Günışığı Kitaplığı'nın çocuklar için yayınladığı "Çıtır Çıtır Felsefe" adlı kitapta bir çocuğun cinsel istismara uğramasının konu edildiği anlar anlatılıyor. Serideki "Aşk ve Dostluk" isimli kitapta ise yetişkinler arasındaki cinsel temasın açıkça anlatıldığı ifadeler yer alıyor. Kitaptan sayfaların sosyal medyada yayılmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü, birçok kullanıcı "Bir çocuk bunları nasıl okuyabilir?" yorumunu yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tartışma yaratan kitaplarla ilgili harekete geçti.

"ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ ÜZERİNDE ZARARLI ETKİ YAPACAK NİTELİKTE"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunca, "Çıtır Çıtır Felsefe" serisinde yer alan 7 kitabın, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu kararı verildi.

SERİDEKİ TÜM KİTAPLAR İNCELENDİ

Kurulun Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, Brigitte Labbe ve Michel Puech tarafından yazılan, Jacques Azam tarafından resimlenen, Azade Aslan tarafından Türkçeye çevrilen ve Günışığı Kitaplığı tarafından basımı yapılan "Çıtır Çıtır Felsefe" serisinde yer alan tüm kitapların resen incelendiği belirtildi.

7 KİTAPTA SIKINTI VAR

Kararda inceleme sonucu, seride yer alan "Oğlanlar ve Kızlar", "Aşk ve Dostluk", "İyi ve Kötü", "Küçükler ve Büyükler", "Beden ve Akıl", "Diktatörlük ve Demokrasi", "Cesaret ve Korku" isimli kitapların içerisinde yer alan bazı ifade, görsel ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE SATILAMAYACAK

Bu nedenle söz konusu kitabın, 1117 sayılı Kanun'un 3266 sayılı Kanun'la değişik 4. maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliğiyle karar verildiği ifade edilen kararda, söz konusu maddenin, muzır ilan edilen yayınların "Reklam ve propagandasının yapılamayacağı, açıkta teşhir edilemeyeceği, okul ve benzeri yerlere sokulamayacağı ve 18 yaşından küçüklere satılamayacağı" hükmünü içerdiği belirtildi.