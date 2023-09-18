94 yaşındaki hayırsever, okuyamamanın üzüntüsünü yaptırdığı okullarla gideriyor

Karabük'te babasının okula göndermediği 94 yaşındaki hayırsever, okuyamamanın üzüntüsünü yaptırdığı okullarla gidermeye çalışıyor.

Karabüklü hayırsever iş insanı Ali Baltacı (94) 1969 yılından itibaren eğitime büyük destek vermeye başladı. Babasının okula göndermediği Baltacı, ilk eğitime yönelik desteğini 40 yaşında köyüne okul yaptırarak gösterdi. Öğrencilerin okul ve kırtasiye malzemelerini de karşılayan hayırsever, Safranbolu ilçesinde ilk önce Ali Baba Anaokulu'nu ardından da açılışını yeni yaptığı Ali Baba İlkokulu'nu yaptırdı. 2023 - 2024 eğitim öğretim yılında hizmete giren okulun açılışını Baltacı, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ile birlikte yaparak öğrencilerin hizmetine sundu.

"Harf Devrimi oldu, gavur yazısı diye babam beni okula göndermedi"

İş insanı Ali Baltacı, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ben 1929 yılında doğdum. Yeni Harf Devrimi oldu, köyün çocukları okula gidiyor. 'Gavur yazısı' diye babam beni okula göndermedi. Zaman gelince okula giden çocuklar bir şeyler yazıyorlar. Ben merak ediyorum. Onların yazdıklarına bakıyorum ama bir şey bilmiyorum. Daha sonra 'Bana adımı yazıverin' dedim. Küçük bir yumuşak taş buldum. O yumuşak taşa adımı yazıverdiler ama Ali isminin nasıl yazıldığını bilmiyorum. Onu cebimde taşıyorum, ara sıra bakıyorum. Benim adım buymuş diyorum. Yağan karın üzerine adımı yazıyorum ama köyün çocukları okulda çok fazla şeyler öğreniyorlar. Bir şeyler görüyorlar. Ben çok da merak ediyorum ama devam ettim ben koyunları otlatmaya" dedi.

1945 yılında babasını zorla ika ederek okula yazıldığından bahseden Baltacı, "Bizim gittiğimiz okul 7 kilometreydi bizim köye. Yaşım büyük olmasına rağmen birinci sınıftayım. Tabii sınıfımız, birinci, ikinci ve üçüncü sınıfların bir arada bulunduğu bir sınıftı. Ben meraklı olduğum için 3 ayda toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerini öğrendim. 3 ay sonra 1 metre civarında kar yağdı. O günkü düşünceme göre nasıl olsa yazı yazma, okumayı ve az da olsa matematiği de biliyorum tekrardan koyun peşine gitmeye karar verdim" diye konuştu.

"Çok sıkıntı çektim"

3 aylık okul hayatından sonra bir kişinin kendisini İstanbul'da çıraklığa getirdiğini aktaran Baltacı, "16 yıl işçilik yaptım. 16 sene sonra 1961 yılında kendi iş yerimi kurdum. İş yerlerim genişledi. Çok çalışanım oldu ve muhasebe bürosu açtım. Matematiğim zayıf diye muhasebe bürosuna hesap soramıyorum. Beni katakulliye getiriyorlardı. Çok sıkıntı çektim" ifadelerini kullandı.

"Okul olmayan köyüme bir okul yaptım"

Okuyamamanın hıncını almak için önce kendine bir apartman ardından okul yaptırdığını kaydeden Baltacı, "1969 senesinde geldim köyüme. Okul olmayan köyüme bir okul yaptım. Bizim köyden 7 kilometre uzaklıktaki okula sekiz çocuk gidiyordu. Benim yaptırdığım okulda aynı yılda 28 çocuk okudu. Çok meraklı olduğum için, o çocukların kırtasiye ve okul kıyafetleri bana aitti. Okul merakı buradan başladı" şeklinde konuştu.

"Bende aşırı bir derece çocuk sevgisi var" diyen Baltacı, "Çocukları çok seviyorum. Çocukları sevdiğim için ne yapmam lazım? İmkanlarım da müsait. İlk önce Ali Baba Anaokulunu yaptırdım. Orada şu anda 220 torunum var. Onlara torunum gözüyle bakıyorum. Çok da seviyorum. Benim o çok sevdiğim torunlarım oradan çıktığı zaman uzağa gitmemeli, gözümün önünde okumalı diye Ali Baba İlkokulunu yaptırdım" ifadelerine yer verdi.

Diğer iş adamlarına da çağrıda bulunan Baltacı, yaptırdıkları eserlerin ömür boyu yaşayacağını belirtti. - KARABÜK