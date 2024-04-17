23 Nisan Haftasında Erzincan'da 'İyilik' Farkındalığı Programı

Erzincan Valisi Sayın Hamza Aydoğdu koordinasyonunda hazırlanan " Erzincan'a İyilik Yakışır" organizasyonunda Erzincanlı çocuklar ve ebeveynlere yönelik interaktif seminer programları, depremzede çocuklar için oyuncak hediye kampanyası ve "Mutlu Çocuklar İçin Özgür Filistin" temalı uçurtma farkındalığı düzenlenecektir.

Erzincan'ın semalarında ve deprem bölgesinde eş zamanlı olarak uçurulacak olan FİLİSTİN temalı uçurtmalarda vefat eden Filistinli çocukların isimleri yazacaktır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dünyaya "barış ve iyilik" mesajı çocuklar tarafından aktarılacaktır. "Mutlu Çocuklar İçin Özgür Filistin" temalı organizasyon ile mazlum coğrafyalarda yaşananlara dikkat çekilecek ve Erzincan'dan dünya çocuklarına birçok dilde barış mesajı paylaşılacaktır.

Türkiye'den dünyaya açılan ilk ve tek yerli kitap karakteri, iyilik kahramanı, kültür elçisi ŞAKRAK ve yapımcı, yazar Ayşe Gül Kara Zorlu'nun hazırlayıp sunduğu interaktif programlarda "kitap okumanın önemi, kitap okumanın iyi insan olmaya etkisi, yerli üretmenin farkındalığı, başarının altın anahtarları, değerler ve hayal kurmanın geleceğe etkisi anlatılacak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda mutluluğun "paylaşılarak" artacağı eğitici oyunlarla aktarılacaktır.

17 Nisan'da başlayacak organizasyon 21 Nisan'da son bulacaktır.

Nisan Ebeveyn Programı

Program Adı : ZENGİN OLMAK İSTER MİSİNİZ?

Zenginlik nedir? Zenginliklerimizin farkında mıyız? Nasıl gerçek zenginliği yakalarız? Sorularının cevaplarını bulacağımız bir program olacaktır. Programın sonunda büyük bir içsel farkındalık yaşayacak olan katılımcıların ebeveynlik serüvenlerinde bilinçli bir "uyanış" gerçekleşecektir.Ayrıca programa katılanlar deprem bölgesindeki çocuklar için 23 Nisan hediyeleri getireceklerdir.

Program Tarihi : 17 Nisan 2024

Program Saati: 13.00

Program Yeri: İl Müftülük Konferans Salonu

Nisan Çocuk Programı

Programın Adı : Şakrak'la Oyuna Var Mısın?

İyilik kahramanı ŞAKRAK ile eğlenirken öğrenilecek bir program yapılacaktır. Yazaryapımcı Ayşe Gül Kara Zorlu'nun sunumu ile okuma sevgisi, yerli üretmenin önemi, değerler, paylaşma ve hayal kurma farkındalığı interaktif oyunlarla anlatılacaktır. Programa katılan tüm çocuklar depremzede çocuklar için 23 Nisan kartı ve oyuncak getireceklerdir.

Katılımcı çocuklara Erzincan Valiliği tarafından eğitici hikaye kitapları ve Erzincan yöresel kıyafetli oyuncaklar hediye edilecektir. 23 Nisan haftası için hazırlanan hediyelerin Erzincan'a dair aidiyet duygusu kazanımı da sağlanmış olacaktır.

Program Tarihi : 18 Nisan 2024

Program Saati: 13.00

Program Yeri: İl Müftülük Konferans Salonu

21 Nisan Deprem Bölgesi ve Erzincan'da Aynı Anda Uçurtma Festivali

Programın Adı : Mutlu Çocuklar İçin Özgür Filistin

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda depremzede çocuklarımızı unutmadığımız gibi Filistinli çocuklarımızı da unutmuyoruz.

Erzincanlı çocukların ve ebeveynlerin hazırladığı 23 Nisan Kartları, oyuncaklar ve kıyafetler deprem bölgesine götürülecektir. Ayrıca Erzincan yöresel kıyafetli oyuncaklar ve eğitici hikaye kitapları da Erzincan Valiliği tarafından hediye edilecektir.

Depremzede çocuklarla Şakrak programı gerçekleştirilecek ve ardından Filistin Bayrak renklerinde uçurtmalar hazırlanacaktır. Aynı anda Erzincan'da da uçurtmalar yapılacak ve uçurulacaktır.

Program Tarihi : 21 Nisan 2024

Program Yeri: Elbistan