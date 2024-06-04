2024 uzman erbaş alımı ne zaman? Uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi bazı kriterler yer alıyor. Uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde "piyade, tank, topçu, hava savunma, istihkam, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner" sınıflarında gerçekleşecek. Başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Ayrıca, görevdeyken başvuru yapan sözleşmeli erbaş ve erlerden, değerlendirme aşamaları devam ederken 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu 4. maddesi gereği 7. hizmet yılını dolduranların adaylıkları sonlandırılacaktır.

2024 UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2024 yılı (2024/2 Dönem) Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayınlandı. Başvuru süresi 03 Haziran 2024 saat 11:00'den 30 Haziran 2024 saat 23:59'a kadar devam edecek. Uzman erbaş olmak isteyen ve istenen şartlara uygun olan adaylar bu süre içinde başvurularını yapabilirler.

2024 UZMAN ERBAŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi Bilgi Sistemi üzerinden başvuruları çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirebilirsiniz. İşte başvuru süreci:

Personel Temin Sistemi Bilgi Sistemi adresine gidin.

adresine gidin. E-Devlet kapısı aracılığıyla giriş yapın.

kapısı aracılığıyla giriş yapın. Başvuru formunu doldurun.

Başvurunuzu tamamladıktan sonra sonuçlar Personel Temin Sistemi Bilgi Sistemi adresinde ilan edilecektir.

Başvuru esnasında aşağıdaki adımları takip etmelisiniz:

Bilgilerim sayfasında "Eğitim Bilgileri" kısmından en son mezun olduğunuz eğitim bilgisini ekleyin ve "Diploma/Denklik Belgesi" alanına "Diploma (MEB Onaylı) Belgesi"ni yükleyin.

Askerliğini yapmış veya yapmakta olan adaylar, "Diğer Bilgi/Belgeler" kısmından "Askerlik Durum Belgesi"ni yüklemelidir.

Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapan adaylar, "Sözleşmeli Erbaş ve Erler İçin Görev Yeri Belgesi"ni (sözleşme sürelerini göstererek) yüklemelidir.

Duyurular ve resmi tebligatlar için Personel Temin Sistemi Bilgi Sistemi adresini düzenli olarak takip etmelisiniz. Ayrıca, başvuru esnasında doğru ve eksiksiz cep telefonu bilgilerinizi beyan etmeniz önemlidir, çünkü gerekli görüldüğünde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başvuruda bulunmak isteyen adaylar için belirli şartlar bulunmaktadır. İşte başvuru şartlarını özetleyen bir açıklama:

Türk Vatandaşı ve Erkek Olmak: Başvuruda bulunacak adayların Türk vatandaşı olması ve erkek olması gerekmektedir.

Yaş Şartı: 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak gerekmektedir. Yani 01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.

Askerlik Durumu: Adayların askerlik görevini yapmış veya yapmakta olması gerekmektedir.

Eğitim Durumu:

Uzman Onbaşı Adayları: İlköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmalıdır. Yurt dışında eğitim görenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmalıdır.

İlköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmalıdır. Yurt dışında eğitim görenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmalıdır. Uzman Çavuş Adayları: En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmalıdır. Yurt dışında eğitim görenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmalıdır.

En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmalıdır. Yurt dışında eğitim görenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmalıdır. Terhis Durumu: Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmalıdır (03 Haziran 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmalıdır (03 Haziran 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar). Uzman Erbaş Adayları İçin Nitelik Belgesi: Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-2'de yer alan "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi"ni olumlu olarak almış olmalıdır. Bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir.

Sözleşmeli Erbaş ve Erler İçin Ek Şartlar:

(a) Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapıyor olmak,

(b) Başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içinde olmak,

(c) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

Ayrıca;