ÇEKMEKÖY, İSTANBUL (Habermetre) - EĞİTİM VE KÜLTÜR VADİSİ ÇEKMEKÖY'E BİR KÜTÜPHANE DAHA

İçerisinde ayrı ayrı sınıflandırılmış 6 Bin 500 kitabın bulunduğu, gençlerin kitap okuyup araştırma yaparken çaylarını yudumlayacağı Evliya Çelebi Kütüphanesi açıldı

Çekmeköy Belediyesi kültür ve eğitim hizmetleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Mehmet Akif Mahallesi'nde yapım çalışmaları tamamlanan Evliya Çelebi Kütüphanesi törenle hizmet açıldı. Mevlana Parkı içerisinde yer alan kütüphanenin açılış törenine; Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti İlçe Başkanı Akın İlhan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Cenap Yağmur, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Bir ay içinde dördüncü kütüphanemizi açıyoruz. Ekşioğlu Fatih Mehmethan, Cumhuriyet Mahallesi Cezeri Kütüphanesi, Merkez Mahallesi'ne Katip Çelebi Kütüphanesi'ni kazandırdık. İnşallah 10 kütüphane içinde projemiz tamam diyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, " Kütüphanemiz mahallemize hayırlı uğurlu olsun, İnşallah tüm gençlerimiz bu kültür hizmetinden istifade eder, " dedi.

Kütüphanede neler var, ne gibi hizmetlerden faydalanabilirsiniz?

Kütüphanede; Felsefe, Psikoloji, Doğa Bilimleri, Matematik, Teknoloji, Sanat, Edebiyat, Tarih gibi birçok alanda yazılmış eser yer alıyor. Bilgiye ve bilgi kaynaklarına daha kolay erişim sağlanması amacıyla kurulan kütüphanede çocuk, genç ve yetişkin kitapları ayrı ayrı sınıflandırılmış olup, toplamda 6500 kitap okuyucuların hizmetine sunuldu. Kitap okuma ve çalışma alanı olarak kullanılan bölümünde aynı anda 32 kişi misafir edilebilecek. Çalışma ve okumalarına kısa bir mola vermek isteyen misafirlere ücretsiz olarak çay ikram edilecek. Ödünç kitap hizmeti ve diğer kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet kapısı üzerinden "Halk Kütüphanelerine e-Üyelik" sistemine kayıt olmalı yada kimlik kartları ile kütüphanede bizzat müracaatta bulunmadırlar.

Evliya Çelebi Kimdir?

Kütüphanemiz isimini aldığı Evliya Çelebi Miladi 25 Mart 1611'de İstanbul' da doğmuştur. UNESCO tarafından doğumunun 400. yılı münasebetiyle 2011 yılı Evliya Çelebi yılı ilan edilmiştir. Enderun Mektebi'nde iyi bir eğitim almış ve sarayda görevler yapmıştır 17. yüzyıl nesir yazarlarından olan Evliya Çelebi, elli yılı aşkın süreyle; Avrupa, Batı Asya ve Mısır topraklarını gezmiş, gördüklerini de Seyahatname adlı 10 ciltlik eserinde toplamıştır. Evliya çelebi 1682 yılından sonra öldü. ölüm yeri ve mezarı bilinmemektedir.

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