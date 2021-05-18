Eğitim alanında Kuzey Makedonya ile tecrübe paylaşımı
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Eğitim alanında Kuzey Makedonya ile tecrübe paylaşımı

Eğitim alanında Kuzey Makedonya ile tecrübe paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska ve beraberindeki heyeti ağırladı. Toplantıda iki ülkenin mesleki eğitim konusunda karşılıklı öğrenci değişim programlarını hayata geçirmesi, Makedonya'da seçmeli ders olarak Türkçe'nin yaygınlaştırılması gibi konular ele alındı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mevkidaşı Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska ile bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk, "Ortak tarihi ve kültürel bağları paylaştığımız Kuzey Makedonya ile tecrübe paylaşımımız iş birliğimizin önemli bir parçası" dedi. Bakan Selçuk, bu olumlu ilişkileri geliştirmek adına girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini ifade etti. Toplantıda iki ülkenin mesleki eğitim konusunda karşılıklı öğrenci değişim programlarını hayata geçirmesi, Makedonya'da seçmeli ders olarak Türkçenin yaygınlaştırılması ve Türk öğrencilerin öğrenim gördüğü okullarda kütüphane kurulması gibi konular ele alındı.

Salgın süresince eğitim alanında oluşan zorlukların önüne geçebilmek adına iki ülke arasındaki iş birliğinin her zamankinden daha fazla önem kazandığına işaret eden Bakan Selçuk, "Bu dönemde daha da önem kazanan eğitimin dijitalleşmesi hususunda ülkem adına kayda değer kazanımlar elde etmiş bulunuyoruz. Bu alanda da karşılıklı iş birliğine sıcak baktığımızı belirtmek isterim." diye konuştu.

İki Bakan da özellikle salgın döneminde iyi örneklerin paylaşımının eğitime kıymetli katkılar sağlayacağı konusunda ortak görüş belirtti.

Türkiye'de öğrenim gören Makedon uyruklu öğrenciler ve Makedonya'da öğrenim gören Türk uyruklu öğrenciler için burs imkanlarının geliştirilebileceğini ifade eden Selçuk, Makedonya'daki öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi konusunda Türkiye'nin sahip olduğu tecrübe ve insan kaynağı noktasında destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin eğitim ile ilgili atılım yaptığı alanlardan birinin de mesleki ve teknik eğitim olduğunu vurgulayan Selçuk, özellikle salgın sürecinde mesleki eğitim kurumlarının önemli miktarda maske, tıbbi önlük, dezenfektan, siperlik ve sağlık malzemesi üretimleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Birçok alanda iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci çalışmalarının devam ettiğini de hatırlatan Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemize yaptığınız ziyaretlerin daha fazla iş birliğine dönüşmesini arzu ediyoruz. Kardeşlik ve karşılıklı güven üzerine inşa edilen ilişkilerimizin eğitim alanında önümüzdeki dönemde daha da derinleşeceğine inanıyorum."

(Musa Erdoğan/İHA)

Eğitim alanında Kuzey Makedonya ile tecrübe paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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