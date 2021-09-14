Eğirdir Gölü'nü kirleten derin deşarj borusu kazıyla ortaya çıktı

EĞİRDİR Gölü'nde su yüzeyinde lağım suyu atıklarını görüntüleyen göl uzmanı Dr. Erol Kesici, şimdi de göle derin deşarj yapılan boruyu tespit etti. Altınkum ve İstasyon mahallelerinde toplanan atıkların terfi istasyonunda deşarj edildiğini belirten Dr. Kesici "Bu sabah yaptığımız incelemede, terfi istasyonuna yaklaşık 70 metre olan kısımdan göle doğru, kum altına döşenen borunun ağız kısmını kazarak belirledik" dedi.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından Eğirdir Gölü'nde, Altınkum Plajı ve bu plajın bulunduğu bölgede göl yüzeyini kaplayan lağım suyu atıklarıyla ilgili bu sabah bölgede incelemeler yaptı.

Altınkum Mahallesi'nde plaja yaklaşık 50 metre mesafede bulunan evindeki çeşmelerden akan kirli suyu da fotoğraflayan ve damacana suyuyla içme suyunu karşılaştıran Kesici, "Çeşmelere verilen sular, göl suyu ve neredeyse her gün bu manzarayla karşılaşıyoruz. Önce bardağın içine koyup bakıyoruz ve temiz görünüyorsa yüzümüzü yıkıyoruz. Kirli ise kullanamıyoruz ve kesinlikle kullanılmamalı. Çok ağır kokusu da var. Çeşmeden akan rengi çok koyu ve daha önce de dikkatini çektiğimiz dip suları" dedi.