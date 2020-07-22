Egemen Bağış: "Floyd'un ölümü ABD'de değil tüm dünyada ırkçılığa karşı protestolara yol açtı"
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Egemen Bağış: "Floyd'un ölümü ABD'de değil tüm dünyada ırkçılığa karşı protestolara yol açtı"

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Londra'da dünya çapında ve özellikle Filistin'de insan haklarının korunmasına yönelik konferansta "Floyd'un ölümü ABD'de değil tüm dünyada ırkçılığa karşı protestolara yol açtı" dedi.

Egemen Bağış:
22.07.2020 16:49 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:29

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Londra'da dünya çapında ve özellikle Filistin'de insan haklarının korunmasına yönelik konferansta "Floyd'un ölümü ABD'de değil tüm dünyada ırkçılığa karşı protestolara yol açtı" dedi.

Londra'da Avrupalı Müslümanlar Forumu tarafından dünya çapında ve özellikle Filistin'de insan haklarının korunmasına yönelik, ırkçılık karşıtı online bir konferans düzenlendi. Korona virüs pandemisinin tüm dünyayı değiştirdiğini belirterek geleceğin dünyasında adaletsizlik ve zulüm için yer olmadığı görüşünde olan Avrupalı Müslüman Forumu tarafından Londra'dan yönetilen konferans, bugün İngiltere saati ile öğlen 13: 00 itibariyle başladı. Dünyanın refahı ve uyumu için çabalamak gerektiğini ifade eden ırkçılık karşıtı konferansta aralarında Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ta konuşmacı olarak yer aldı. Moderatörlerle beraber toplamda 54 ismin yer aldığı konferans 4 oturumda ve online olarak gerçekleşiyor.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, ikinci oturumda İrlanda İslam Merkezi'nin baş imamı olan Dr. Umar Al Qadri' nin moderatörlüğünü yaptığı "Dünya çapında ve Filistin'de insan haklarının ihlali ve korunması" hakkında konuşacak. Avrupa'dan çeşitli Müslüman liderlerinin katıldığı konferansta konuşmacı olarak bulunan diğer Türk katılımcılardan Boğaziçi Zirvesi Kurucu Başkanı Cengiz Özgencil ve Kosova Büyükelçisi Yakup Cunaku da yer alıyor.

Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve nefret söylemi gibi tüm dünyada görülen sorunların toplumların barış ve huzurunu tehdit ettiğini söyleyen Egemen Bağış, George Floyd'un Minneapolis'te 25 Mayıs 2020'deki trajik ölümünün sadece ABD'de değil tüm dünyada ırk ayrımcılığına ve sistematik ırkçılığa karşı yaygın protestolara yol açtığını belirtti. Bağış, bu tür kamu saldırılarının gösterdiği tehditlerin kabul edilemeyeceğini ve uluslararası düzeyde acil eylem gerektirdiğini ifade etti.

Ortak somut eylemde bulunmak için uluslararası forumlardan yararlanılması gerektiği düşüncesinde olan Egemen Bağış, mevcut mekanizmaların güçlendirilmesi ve mağdurların ırkçılık, nefret suçları, yabancı düşmanlığı ve İslamofobik saldırı olaylarını doğrudan rapor edebilecekleri yeni platformlar kurulması yönünde önemli adımlar atılabileceğini ifade etti. Bağış, "Uzun vadeli sonuçlar ancak kalıcı kolektif çabalarımızla elde edilebilir. Türkiye bu amaç için çabaları desteklemeye hazırdır" dedi.

Filistin'e insan hakları ihlali

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki insan haklarının durumunun kötüleşmeye devam ettiğini ifade eden Bağış, "Geçen yıl boyunca, İsrail'in Filistin'deki yasa dışı uygulamaları, uluslararası hukukun muhalefetinde yeni zirvelere ulaşarak sürekli korku ve çaresizlik ortamı oluşturdu. Filistin'de, İsrail makamlarının son zamanlarda yasa dışı yerleşim faaliyetlerini devam ettirmesi, Gazze'deki abluka, Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyan kutsal alanlarının kutsallığının ihlali ve sayısız işgal ile birlikte işgali devam ettirme çabalarını yoğunlaştırdı" diyerek İsrail'in uluslararası toplumlardan gelen tüm uyarıları göz ardı ettiğini belirtti.

İsrail'in aşırı ve orantısız güç kullanımı

İsrail'in aşırı ve orantısız güç kullanıma ilişkin ise Egemen Bağış, "Filistin için, Gazze'de, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinden bu yana Gazze'deki bireylerin en temel insan haklarından yaralanmalarının önünde ağır engel duruyor. Bölgedeki insani koşullar sürdürülemez ve kabul edilemez. Uluslararası toplumun, Filistin halkını hedef alan bu adaletsizlik döngüsünü kırmak için sorumluluk alması gerekiyor" dedi.

İnsan Hakları Konseyi tarafından, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerle ilgili faaliyetlerde bulunan işletmeler hakkında yayınlanan raporu desteklediğini belirten Bağış, ayrıca Türkiye'nin korona virüs pandemisi ile mücadelesine katkıda bulunmak için Filistin'e 15 ton tıbbi malzeme gönderdiğini ve mali zorluklarının üstesinden gelmek için Haziran ayının son haftasında Filistin devletine 5 milyon dolar doğrudan bütçe yardımı sağladığını belirtti.

Bağış, Covid-19'un ardından acil bir önlem olarak Türkiye'nin, Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin Gazze İslam Üniversitesi'ne naklini tamamladığını, 180 yatak kapasitesi ve 33 bin metrekare kapalı alanıyla hastanenin artık karantina merkezi olarak kullanıldığını ifade etti. - MANCHESTER

Kaynak: İHA

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