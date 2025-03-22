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EGE DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 22 Mart Cumartesi şimdi deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!

EGE DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 22 Mart Cumartesi şimdi deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!
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Ege denizi ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaktadır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşmaktadır. Peki, 22 Mart 2025 Cumartesi günü deprem oldu mu? Şimdi deprem mi oldu? İşte, detaylar…

22 Mart 2025 Cumartesi günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 22 Mart 2025 Cumartesi günü nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem mi oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 22 Mart Cumartesi şimdi deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 22 Mart Cumartesi şimdi deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!AFAD deprem mi oldu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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