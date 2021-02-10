Ege'den 695 milyon dolarlık ihracat

EGE Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Ege Bölgesi olarak geçen yıl 180 ülkeye 695 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen toplantıda mobilya, kağıt ve odun dışı orman ürünleri sektörlerinin 2020 performansını değerlendirerek, bu yıl odaklanacakları projeler hakkında bilgi verdi. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri olmak üzere 3 alt sektörleri bulunduğunu ifade eden Cahit Doğan Yağcı, Türkiye geneli üç sektör olarak geçen yıl 5.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Pandemi nedeniyle özellikle nisan ve mayıs ayında ihracat rakamlarının düştüğünü ancak yıl sonuna doğru açığın kapatıldığını dile getiren Yağcı, "Ege Bölgesi olarak baktığımızda 2020 yılında 695 milyon dolar ihracata gerçekleştirerek geçen senenin ihracat rakamının üzerinde kalmayı başardık. 2020 yılı başında her ne kadar yüzde 10'luk bir ihracat artışı hedeflemiş olsak da kovid-19 salgının dünya ticaretine negatif etkileri göz önüne alındığında iyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Türkiye genelinden 220, Ege Bölgesi'nden ise 180 ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye olarak en çok ihracat yaptığımız ülkeler olan Irak, İsrail, Almanya, ABD, Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan. Bununla birlikte halihazırda ihracat gerçekleştirdiğimiz ABD, Çin Halk Cumhuriyeti gibi ithalat potansiyeli yüksek ülkeler hedef pazarlarımız arasında yer almaktadır. Sektörlerimizin yarattığı katma değere bakacak olursak, Türkiye geneli baktığımızda ortalama kilogram başına birim fiyatımız 1.51 USD olarak gerçekleşirken Ege Bölgesi olarak kilogram başı 2.12 USD olarak gerçekleşmiştir. Ege olarak Türkiye ortalamasının yüzde 40 üzerinde bir katma değer sağladığımızı söyleyebilirim. Elbette bu rakamlar hedeflerimizin çok gerisinde. Hedefimiz tasarım, AR-GE, markalaşma ve inovasyonla ürünlerimizin katma değeri daha da yükselterek ihraç etmek, birim ihraç fiyatlarımızı yukarı çekerek ihracatımızı arttırmak" dedi.

Pandemi nedeniyle insanların evlerde kalma sürelerinin artmasıyla harcamaların ev ihtiyaçlarına doğru kaydığını ifade eden Cahit Doğan Yağcı, mobilya alışverişinin arttığını ve iç piyasanın hareketlendiğini söyledi. Evden çalışanların sayısının artmasıyla evlerde ofis ortamı oluşturulduğunu anlatan Yağcı, bu durumun mobilya sektörüne olumlu yansıdığını kaydetti. Yağcı şöyle konuştu:

"Mobilya sektörü ciddi istihdam yaratıyor. Bu sektörün desteklenmesi gerekiyor. Ege'nin ihracat rakamları Türkiye geneline göre yüzde 20 daha fazla. 2020 yılında Türkiye küresel mobilya ihracatında 8'nci sıraya yükseldi. Amacımız ilk 5 arasına girmek. ABD, Çin, Polonya ve Almanya'nın bulunduğu sıralamaya girmek istiyoruz. Ülkemizde mobilya ve dekorasyon üzerine mesleki eğitim veren kuruluşların sayısı artmalı. Aksi taktirde sadece üreticilerin çabası yetersiz kalıyor. Eleman bulmada zorluklar yaşanıyor."

KEKİKTE YENİ EKİM ALANLARICovid-19 salgını ile kekik, defne, adaçayı, biberiye gibi ürünlerin ihracatında önemli artışlar elde edildiğini açıklayan Cahit Doğan Yağcı, "2020 yılına baktığımızda bir önceki yıla göre dünya üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini yaptığımız kekikte yüzde 13, dünya üretiminin yüzde 90'ından fazlasını ürettiğimiz defne yaprağında yüzde 17 artış görülüyor. Aynı şekilde biberiyede yüzde 30, ıhlamurda yüzde 32 artış mevcut ve bu yıl bu artışın devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.Sürdürülebilir üretim için çeşitli çalışmalar yapıldığını ve yeni kekik ekim sahaları açıldığını da anlatan Yağcı, üreticilerin bilgilendirilerek, kalitenin artmasının hedeflendiğini kaydetti. Türkiye'de en büyük ithalat kalemlerinden biri olan tohum ve fidede de dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğine dikkat çeken Yağcı, AR -GE çalışmaları yaparak, ata tohumlarının tekrar hak ettiği konuma gelmesini istediklerini belirtti. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, şunları söyledi: "Kağıt mamülleri sektörümüz bir diğer lokomotif sektörümüz ve Ege İhracatçı Birlikleri olarak Türkiye'de Ege olarak payımız yüzde 23. Kağıt sektörümüz 2020 yılında ihracatta bir önceki yıla göre miktar bazında artış gösterse de, Dolar bazında düşüş yaşanmıştır. Bunun sebebi bir dönem ithal hammadde olan selüloz fiyatlarında yaşanan düşüş olmakla birlikte son dönemde maliyetler tekrar yükseldiğinden rakamlara yansıyacaktır. Sektörün en önemli sorunu daha önce defalarca gündeme getirilen ithalata dayalı hammadde sorunu. Endüstriyel plantasyon kağıt başta olmak üzere tüm sektörlerimiz için oldukça önemli."

Yağcı, sözlerine, bu yıl ise birlik olarak 755 milyon dolar ihracat hedeflediklerini ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı