Ege Acar "Padden" Koparal sorgu odasında!

Sorgu Odasının bu haftaki konuğu Ege Acar "Padden" Koparal. Padden, Espor Gazetesi takipçilerinden gelen 10 soruyu cevapladı. İşte cevaplar!

1- 2021 Worlds'te BYG'ye 3-2 kaybettiğimiz seride son maçta oynamak istedin mi? veya koçla aranda bir diyalog geçti mi? @peepwillhauntyo

Takımla hiç antrenman yapmamıştım. Bu süreçte kendi bireysel antrenmanlarımı yapıyordum fakat acil bir durum olmadığı sürece oynamam gibi bir durum söz konusu değildi.

2- Türkiye, LoL'de neden başarılı olamıyor? Uzun süredir aktif olduğumuz bu oyunda neden hala bir Avrupa seviyesine gelemedik? @hemrekrblt



Bence kimse gerekli özeti ve çalışma prensibini göstermiyor. Özellikle takım olarak. Burada koç ekiplerinin önemi büyük. Her oyuncu bireysel olarak kendini geliştirmek istese de takım olarak seviye atlamadıkça bir önemi olmuyor.

3- 2017 Worlds'te HKA karşı Tristana ile 4 kişinin arasına atladıktan sonra ne hissettin? Bu arada seviliyorsun abi. @emre.kalkan



O sahne hala dün gibi aklımda. Filmlerde birisi yüksek bir yerden düşerken slowmotion bir şekilde düşünceleri kafasının içinden geçer ya aynen öyle bir sahneydi ve ağzımdan kötü sözler çıktığını hatırlıyorum : D. Neyse ki daha sonrasında kendime sinirlenip telafi etmiştim.

4- 2017 yılında 1907 Fenerbahçe Espor ile uzun zamandır hasret olduğumuz bir başarıya imza atarak Worlds gruplarına kaldınız. Sizi bu başarılara iten motivasyon tam olarak neydi? Bugün neden hiçbir takım o aşamaya gelemiyor? @hemrekrblt



Takımdaki kişilerin büyük katkısı vardı. Thaldrin, Frozen ve Pades çok disiplinli, hırslı ve inançlılardı. Biz yeni olduğumuz için bize çok fazla güvenip özgüvenimizi arttırdılar. Ekstra olarak tabii çok çalışmak diyebilirim. TBF'den önce öğlen 12 de scrim'lere başlayıp gece 01: 00'da bitirdiğimizi hatırlıyorum bazı günler. Artık son maçlarda zombi gibi oluyodu beynimiz.

5- Şu anki takımlar arasında favorin hangisi? Dünya çapında bir takıma gitmek isteseydin bu hangi takım olurdu? @cangeyik0



Galatasaray favorim tabii ki. Çok iyi gitmeseler de Mojito playoff'a kadar ayarlar bir şeyler diye düşünüyorum : P. Dünya çapında ise Fnatic veya G2'da oynamak isterdim.

6- Yeni League Of Legends düzenine uyum sağlayamamasının sebebi nedir? @1brhyme



Uyum sağlayamamak değil, biraz ara vermek istedim o yüzden. Herhangi bir takım teklifi almak istemedim. Kendimi biraz toparlayınca tekrar dönme kararı aldım.

7- Şampiyonluk Ligi'ni nasıl değerlendiriyorsun? Sence lig şu an rekabet için yeterli mi yoksa bir şeyler yanlış mı gidiyor? @hemrekrblt



Maalesef ŞL şuan diğer büyük liglerin çok gerisinde. Her zaman böyle oldu. Yukardaki bir soruda bunların sebeplerini söylemiştim zaten. Çalışma tarzı ve yönetim/koç ekibi yetersizliği.

8- Eskiden Zeitnot'tan sonra sen gelirdin. Artık eski oyuncular yok geri dönersem en iyisi olabileceğini düşünüyor musun? @intensedrugs



Güncel olarak iyi oynayan bir sürü genç oyuncu var şuan. Başarıya aç ve hırslı oyuncular. Tekrardan eski formumu yakalayıp aynı şekilde çalışırsam neden olmasın?

9- Alt koridorda birlikte oynadığın en iyi destek oyuncusu kimdi? @itsjaise



Daha önce de söylediğim gibi Zergsting. Kendisi çok zeki ve en iyi mekaniklere sahip destek oyuncusu.

10- Türk oyuncuların bireysel olarak Avrupa veya dünya düzeyinde olup neden Türk takımı olunca bu tarz organizasyonlarda başarılı olmadığının hem LoL hem diğer oyunlar bazında kendince yorumu nedir? @penettrator



Yönetim ve Koç ekiplerinin burada rolü büyük bence. Oyunculara yeteri kadar özen gösterdiklerini ve isteklerinin karşılandığı düşünmüyorum. Çalışma prensipleri ve tarzları çok farklı yurt dışındaki takımların. Eski zamanlarda TR ligini hafife aldıkları için oyunculara teklif gelmiyordu. Çok nadir oluyordu bu. Biraz daha eski zamanlarda keşfedilse şuan bir çok oyuncumuz yurt dışında oynuyor olabilirdi.

Ege Acar "Padden" Koparal'a röportaj teklifimizi kabul ettiği için Espor Gazetesi olarak teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

EsporGazetesi.com / Gamegar