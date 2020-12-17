Efkarlı Sözler 2021! En dertli, efkarlı kısa sözler

Efkarlı Sözler içeriğimizden sizler için derlediğimiz en dertli, efkarlı kısa sözleri bulabilirsiniz. Her insan üzülünce ve mutsuz olunca efkarlanır. Efkarlı sözler içeriğimizde en güzel, kısa, özlü ve resimli efkarlı sözleri bir arada derledik.

Efkarlı sözler vatandaşlar tarafından sıklıkla aranan sözler arasında. Her insanın üzgün, dertli ve efkarlı olduğu zamanlar vardır. İşte Efkarlı Sözler 2021! En dertli, efkarlı kısa sözler

EFKARLI SÖZLER

Çok pahalısın ulan mutluluk...

Bugün biraz efkarlıyım, nedenini bilmiyorum. Öyle dalıyorum boş boş. Bir tek seni düşünüyorum.



En son utanacağın şey ağlamak olsun.

Efkarlı Sözler

Bütün insanları sevebilirdim, sevmeye senden başlamasaydım.

Vefasız, karanlık yolda hoşça kal diyendir!

Misafirsin bu hanede ey gönül, Umduğunla değil bulduğunla gül, Hane sahibi ne derse o olur, Ne kimseye sitem eyle, ne üzül.



Efkarlı Sözler

Ben sadece yoldum. Sen beni hep kaybettin.

Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk? Ne yana dönsem yüzüme hüzün eser.

En çok beni sevseydin böyle olmazdı biliyorum.

Efkarlı Sözler

Hadi yalnızlığını idam et bakalım, son arzusunu yerine getirebilecek misin?



Kolay değildir; uğruna her şeyinizi verdiğiniz insana yabancı gibi bakmak.

KISA EFKARLI, DERTLİ SÖZLER

Kısa efkarlı dertli sözler kısmında kısa sözleri bulabilirsiniz.

Efkarlı Sözler

Özledin, ağladın, güldün, şarkılar söyledin, şiirler yazdın. Peki, o ne yaptı? Deme. Herkes kendinden sorumludur aşkta.

Aşk bir yok oluş derlerdi inanmazdım. Onu tanıdığım günden beri kayboldum. Evin yolunu dahi bulamıyorum.

Yüreğiyle gelmeyen bahanesiyle gelir.



Efkarlı Sözler

Neden beni sevmedin diye sormuyorum. Çünkü senin kalbin taştan bir duvar. Ne yapsam başaramadım o taşı delmeyi. Biliyor musun artık bıraktım seni sevmeyi.

Tespih gibi oldu acılarım çektikçe başa dönüyorum.

Beni unutma olur mu? Gezdiğimiz o yerleri, el ele tutuştuğumuz ilk parkı. Unutulmak dokunur çünkü insana.

Gönlüm deniz değil ki efkarım sahile vursun.



Efkarlı olmak, birazda sitemkar, Ben hepsini topladım bir araya. Galiba yaşlanıyorum. Gene tek başımayım.

Bazen susmak gerekiyor acı dolu hayatı anlamak için.



Efkarlı Sözler

Birazdan güneş karanlığı delecek ve gün aydınlanacak. Ben hala ayaktayım. Uyuyamıyorum. Çünkü her gözümü kapadığımda hayalin geliyor aklıma.

Payımıza sükut düştüğünden beridir, kalbimizin sesini daha bir güzel duyar olduk!

En kötüsü de etrafa renk saçarken, kendi içinde siyah olmak.

Efkarlı Sözler

Bitiyor benim için bu gece hayat son kez gözlerine bakıp ağlamak isterdim sevdiğim.



Kabullenmek kendi mezarına toprak atmak gibidir bazen.

Sevmenin bu kadar zor olduğunu bilseydim. İnan seni tanımaz ilk anda bırakırdım. Çünkü hayatı ve sevgiyi zehir edecek kadar insafsızın tekiymişsin.

Efkarlı Sözler

Beraber gülmeyi özlediğimiz insanlar, şimdi başkalarıyla kahkahaların dibine vuruyor.

Seni aklıma getirecek birçok şarkı varken, yanıma getirecek hiçbir şey yok.



Herkes yarasını saklıyor, ben elimi sol göğsüme koyup gururla gösteriyorum. Bak burada!

Dünya hüzün yeridir gariplerin sıkıntısı bitmez.

Gün gelir kötü bir şiir bile dokunur insana, çünkü bazı sözcükler anılardan da kederlidir.

Sevdiğini kaybeden insanın, gülümsemesinde bile bir hüzün vardır.

Efkarlı Sözler

Sigaramdaki zehir kadar olamadın sevgili. O hep içimde duruyor, sense yanımda dahi kalamadın.

Sen ağaç baltaya ne demiş bilir misin kardeş? Ben senin beni kestiğine değil, Sapının benden olduğuna üzülüyorum!



Kelimeler, içindeki duyguların karşılığı olamıyorsa, korkma; kaybetmeye alışıyorsun demektir.

Paranla şeref kazanma, şerefinle para kazan ki; paran bittiğinde, şerefin de bitmesin.

Yıprandım bittim kalmadı yaşamak için dermanım, gözlerine bakıp ağladım ama beni hiç anlamadın.

Sen; aklım ve kalbim arasında kalan, en güzel çaresizliğimsin.

İnsanın sevdiğini son kez görmesinden daha kötü olan tek şey; onu son kez gördüğünü biliyor olmasıdır.

Gözlerim bir kuyu, dilim kördüğüm, bir görünmez alem olsa gördüğüm.

Hayat bazen insana oyun oynar. Takma bunları. Çünkü sen doğduğunda bunlar yoktu. Ölünce de olmayacak.

Sana hayatımı adadım sana gençliğimi düşünmeden verdim ama sen beni sadece kullandın zamanımı bitirdin.

Tamam sevdik acı çektik ağladık bitti. Nokta koymayı bileceksin.