EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi hizmete açıldı

AYDIN Efeler Belediyesi tarafından Yedieylül Mahallesi'nde inşa edilen ve hizmet kapasitesiyle dikkat çeken Otizm Yaşam Merkezi hizmete açıldı.

İlçede yaşayan 400 otizmli birey için yapılan Otizm Yaşam Merkezi düzenlenen tören ile hizmete girdi. Otizmli bireylerin eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecekleri, sanatsal faaliyetler gerçekleştirerek kendilerini geliştirebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri merkez, hizmet kapasitesiyle dikkat çekiyor. 210 metrekare taban alanına sahip olan Otizm Yaşam Merkezi, 4 kattan oluşuyor. Zemin katta aile terapisi odası ve Otizm Kafe'nin yer aldığı merkezin diğer katlarında ise yaş grupları ve seviyelere göre bireysel ve grup eğitim odalarıyla konuşma terapisi alanları bulunuyor. Resim ve müzik odalarına da yer verilen Otizm Yaşam Merkezi, toplantı, spor ve oyun salonlarıyla da hizmet verecek.

Otizm Yaşam Merkezi'nin yapımından mutluluk duyduklarını ifade eden öğrenci Velisi Zeynep Arıcı, "Çocuklarımız için kurduğumuz hayallerimizin bir tanesinin daha gerçekleştiğini görmek bizler için mutluluk verici. Böyle güzel merkezler açıldıkça bizim de umutlarımız artıyor. Otizmli çocuklarımızın hepsinin farklı ilgi alanları ve yetenekler var. Yeter ki biz onları fark edelim, yeter ki biz engel olmayalım" diye konuşarak Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Otizmin bir hastalık değil farkındalık olduğunu kaydeden Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Adnan Özdemir, "Otizm bir hastalık değildir ve eğitimle düzeltilebilir. Otizmli çocukların mutlaka ve mutlaka eğitim sistemi içerisinde yer alması gerekmektedir. Çünkü eğitim ve spor otizmi yaşayan bir birey için tedavi demektir. Belediyemizin bizler için yaktığı mavi ışık içimizi ısıtarak geleceğe daha güvenle bakmamızı sağladı. Her zaman yanımızda olan Fatih başkanımızın ellerini omuzlarımızda hissetmek bizler için bir mutluluk kaynağı. Otizmli bireylerin sayılarının daha da arttığı bu çağda böyle bir merkezi kentimize kazandıran başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

"Başkanlık sürecimin en mutlu anlarından birini yaşıyorum"

"Gerçekleştirdiğimiz her açılışın, her hizmetin toplumda karşılığını gördüğümüz zaman daha çok çalışmak ve Efelerimize daha çok güzellikler kazandırmak için heyecanlanıyoruz" ifadelerini kullanarak konuşmasına başlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Otizmin dünya genelinde yaygınlaşması, ülkemizde de buna paralel olarak artış göstermesi ve Efeler ilçesinde de otizmli birey sayısındaki artışın varlığı bu alanda hizmet sunmanın büyük bir ihtiyaç olduğunu ortaya çıkartmıştır. Bu merkezimizi açarken de konunun ilgilileri ile görüştük. Otizmli bireylerimiz hakkında çalışmalar yürüten bilim insanları, sivil toplum kuruluşları ve aileler ile görüşmeler gerçekleştirdik. Hayalimizi birlikte kurguladık ve bu güzel merkezi ortaya çıkarttık. Bu merkezde tam donanımlı ve profesyonel bir ekiple 400 çocuğumuza ve ailelerimize fırsat eşitliği çerçevesinde tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Otizm yaşam merkezimizde daha önce gerçekleştirdiğimiz mevcut spor faaliyetlerinin devam ettirilmesine ek olarak bireysel ve grup eğitimleri gerçekleştirilecek. Ayrıca resim ve müzik alanında da otizmli bireylerin sanatın rahatlatıcı etkisi ile buluşmaları ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatları sağlanmış olacak. Bugün belediye başkanlığı sürecimin en mutlu anlarından birini yaşıyorum. Merkezimizin geçem yıl temelini atarak bir yıl içerisinde tamamlamaya söz vermiştik. Sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyim. Bölgenin en kapsamlı otizm yaşam merkezini hayata geçiriyor olmaktan ve verdiğim bir sözü daha yerine getirmekten dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum" dedi.

Başkan Atay, açılışa değişik illerden katılan davetlilere ve merkezin açılışında emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını şu sözlerle noktaladı: "Bu anlamlı açılışımıza Manisa, İzmir, Bursa, İstanbul ve Eskişehir'den gelen değerli misafirlerimize, otizm federasyonu, vakıf, dernek başkanları ve yöneticilerine, merkeze yapım aşamasından bu yana katkılarını esirgemeyen Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Aksu'ya, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'a ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından otizmli çocuklarla Otizm Yaşam Merkezi'nin açılış kurdelesini kesen Başkan Atay ve protokol üyeleri merkezi gezerek yetkililerden gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açılışa Anadolu Otizm Federasyonu Başkanı Canan Cihan, Otizm Dernekleri Federasyon Başkanı Ergün Güngör, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sezgin Vuran, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, belediye birim müdürleri, otizmli çocuklar ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.