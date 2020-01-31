31.01.2020 11:03 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:03

Genç popçu Edis olduğu iddia edilen müstehcen içerikli video sonrası şarkıcı Edis magazin gündemine oturdu. Edis söz konusu kişinin kendisi olmadığını söylerken iddiaları da yalanladı. Peki Edis kimdir? Şarkıcı Edis Görgülü kaç yaşında nereli?

ŞARKICI EDİS KİMDİR?

Edis Doğum Tarihi: 28 Kasım 1990

Edis Kaç Yaşında: 29 yaşında

Doğum Yeri: Londra, İngiltere

Edis Boy: 1,8 m

Edis Albümler: Ân

Edis Eğitim: Galatasaray Üniversitesi, İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Edis Filmler: Her Şey Aşktan

Edis Görgülü (d. 28 Kasım 1990), Türk şarkıcı ve şarkı yazarı. Londra'da doğdu ve İzmir'de büyüdü. Lise ve üniversite yıllarında okul eğitiminin yanı sıra müzik eğitimi de aldı. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazanınca İstanbul'a yerleşerek albüm hazırlamak için hemen çeşitli kişilerle iletişim kurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine oyunculuğa başladı. Dinle Sevgili (2011-12) ve Hayatımın Rolü (2012) dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda menajerinden müzisyenlik için teklif aldı.

Mart 2018'de ilk stüdyo albümü Ân'ı piyasaya sürmeden önce çıkardığı single'lar ile ün kazandı. Aralık 2014'te çıkış single'ı "Benim Ol" ile eleştirel başarı yakaladı ve şarkı Türkiye'de bir hit olarak MusicTopTR Resmî Listesi'nde iki numaraya kadar ilerledi. Ardından yayımladığı "Dudak" (2016) ve "Çok Çok" (2017) single'ları da benzer şekilde Türkiye'de iki numara olurken "Roman" bir numaraya yükseldi. Edis bugüne kadar üç Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü ve iki Altın Kelebek Ödülü dahil birçok ödül aldı.

1990-2013: İLK YILLARI VE KARİYER BAŞLANGICI

Edis Görgülü, 28 Kasım 1990'da Londra, İngiltere'de doğdu. Kendisi doğmadan önce ebeveynleri, çalışmak ve eğitimlerini tamamlamak için Londra'ya gelmişlerdi. Annesi bir kafede işletmecilik yaparken babası BBC Radio'da çalışmaktaydı. Edis 1,5-2 yaşlarındayken ailesi onu Türkiye'de büyütmenin daha doğru olacağına karar verdi ve Görgülü ailesi memleketleri olan İzmir'e yerleşti. Edis, 4 yaşında piyano dersleri aldı. Piyano kursunda piyanoyu çalmaktan ziyade doğaçlama şarkı söylemekle uğraştığını söyledi. Liseyi İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde okudu. 2007'de bu okuldayken Expo 2015 adayı olan İzmir'in tanıtılması için yapılan çalışmalarda yer aldı. Ayrıca İzmir Kent Orkestrası'nda solistlik yaptı. Bir müzisyen olmak isteyince ailesi, önce okulunu bitirmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazanarak İstanbul'a yerleşti. Galatasaray Üniversitesi'ndeyken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı da kazanarak bu bölüme de başladı. Ancak iki okulu birden aynı anda okumakta zorlandığı için İstanbul Üniversitesi'ni bıraktı. İstanbul'a gelince albüm hazırlamak için hemen bağlantılar kurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine oyunculuk ajanslarına başvurdu. 2011-12'de FOX'ta yayınlanan Dinle Sevgili dizisinde Barış karakterini canlandırdıktan sonra, 2012'de Star TV'de yayınlanan Hayatımın Rolü dizisinde Uygar rolüyle yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda arkadaşlarıyla bir karaoke bara gitti ve burada eğlence amaçlı şarkı söylerken bardakilerin dikkatini çekti. Bu sayede menajerinden müzisyen olması yönünde teklif aldı. Menajeri Şebnem Özberk aracılığıyla ilk kez Kenan Doğulu'yla tanışarak çeşitli demolar kaydetti. Ardından Ozan Çolakoğlu ve Soner Sarıkabadayı ile tanıştı.

2014-GÜNÜMÜZ: İLK SİNGLE'LAR VE ÂN

Ozan Çolakoğlu ve Soner Sarıkabadayı ile tanıştığı ilk gün anlaşan Edis, PDND Müzik ile albüm anlaşması imzaladı. Çolakoğlu ve Sarıkabadayı'ya hazırladığı pek çok şarkıyı dinletti. Bu şarkıların arasından "Benim Ol"un Edis'in çıkış şarkısı olması kararlaştırıldı. Söz yazarlığını ve besteciliğini Edis'in yaptığı "Benim Ol", 1 Aralık 2014'te PDND Müzik aracılığıyla single olarak yayımlandı. "Benim Ol"un klibinde Hepsi üyesi Cemre Kemer, Edis'e eşlik etti. Şarkı, Türkiye'deki radyo ve televizyonda çalınma verileri esas alınarak oluşturulan MusicTopTR Resmî Listesi'nde üç hafta üst üste iki numarada yer aldı. Edis, "Benim Ol"u tanıtmak için 3 Adam, Güldür Güldür Show ve İşte Benim Stilim dahil olmak üzere çeşitli programlara konuk oldu, ayrıca 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde sahneye çıktı. 30 Mart-6 Nisan 2015 haftasında Türkiye'nin Google'da en çok aradığı isimlerden biri oldu. Edis'in çıkışı, çıkış şarkısı ve dansları pek çok kişi tarafından başarılı bulundu. Hürriyet'ten Ali Tufan Koç, Edis için "aranan taze kan" dedi.

Edis, 31 Mart-1 Nisan'da Kansersiz Yaşam Derneği tarafından yapılan Alışveriş Yaşatır etkinliğine bazı özel eşyalarını bağışlayarak destek oldu. Bu eşyaların satılmasından elde edilen gelir, kanser hastası çocukların tedavisine destek olmak üzere kullanıldı. Şarkıcı, 2 Mayıs'ta Soner Sarıkabadayı ile birlikte Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkarak ilk konserini verdi. 19 Mayıs'ta ise Sultangazi'de sahne aldı ancak kendisini daha yakından görmek isteyen hayranlarının sahneye hücum etmesi üzerine sahne çökme tehlikesi geçirdi. Bu yüzden konseri yarıda kesti. 10 Temmuz'da ikinci single'ı "Olmamış mı?"yı yayımladı. Ocak 2016'da Her Şey Aşktan filmi için kaydettiği "Vay" ve Ağustos'ta Türkiye'de iki numaraya kadar yükselen "Dudak" single'ını satışa sundu. Ekim'de giyim perakendecisi Defacto'nun bir reklam filminde oynadı. Yıl sonunda DMC ile kayıt anlaşması imzaladı, bunun üzerine hâlen PDND ile anlaşmasının sürdüğünü belirten şirketin sahibi Soner Sarıkabadayı tarafından kendisine 30 bin değerinde tazminat davası açıldı.

Edis, Haziran 2017'de beşinci single'ı "Çok Çok"u DMC ve Felix etiketiyle piyasaya sürdü. Şarkı, Türkiye'de iki numaraya kadar yükseldi ve 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Klip ile Yılın Şarkısı kategorilerinde aday gösterildi. Aralık'ta ilk kez canlı dijital konser verdi, bu konserde kendisine Fatma Turgut ile Ozan Çolakoğlu da eşlik etti.

Şarkıcının ilk stüdyo albümü Ân, DMC etiketiyle Mart 2018'de piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı "Roman", Türkiye'de liste başarısı yakalayarak dört hafta üst üste bir numarada kaldı. Aynı dönemde şarkıcı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi'nin sözcüsü oldu ve 1 milyon değerinde bir anlaşma imzalayarak içecek markası Yedigün'ün reklamlarında oynadı. Ayrıca Yıldız Tilbe'ye saygı albümü Yıldızlı Şarkılar için "Buz Kırağı" şarkısını seslendirdi ve Emina ile düet yaptığı "Güzelliğine" single'ını çıkardı. Yıl sonuna gelindiğinde Telifmetre tarafından paylaşılan bilgilere göre Edis, 2018'de Türkiye'de radyo ve televizyonlarda en çok çalınan üçüncü erkek şarkıcı oldu. 2019'un başlarında, Edis'in, MasterCard Türkiye için bir promosyon şarkısı üzerinde çalıştığı açıklandı. "Paha Biçilemez Bir Şey Başlat" adlı şarkı Şubat 2019'da müzik videosu ile birlikte yayımlandı. Head&Shoulders ile bir sözleşme imzaladıktan sonra Edis, Onurr ile birlikte "Efsane Sensin" şarkısını yazdı ve hazırladı. Şarkı, Mayıs 2019'da Gülşen Aybaba'nın yönettiği bir müzik videosu ile yayımlandı. Ekim 2019'da ayrıldığı menajeri, Edis'e 3,5 milyon liralık tazminat istemiyle dava açtı.

EDİS SANATI

Edis, gitar ve piyano çalabilmektedir ancak kendisini profesyonel olarak tanımlayamayacağını belirtmektedir. İlk şarkısı "Benim Ol"un Batı tarzı bir pop havası vardır, aynı zamanda Hürriyet'ten Onur Baştürk'e göre 1990'ların müziğini de çağrıştırmaktadır. Edis, ilk şarkısını "muhtemelen ilgi çekmek amacıyla" 10 yaşındayken yazdı. Yaşı ilerlediğinde bu sözleri tekrar inceledi ve bir çocuk için gayet başarılı olduğuna karar verdi. Freddie Mercury, Michael Jackson, Sezen Aksu ve Tarkan hayranı olduğunu söyledi. Çocukluğunu Barış Manço, Britney Spears ve Justin Timberlake dinleyerek geçirdi. Manço için "Çocukluğumda büyük etkisi var. Unutamadım onu." dedi. Ayrıca Sting'in "Desert Rose"da yaptığı gibi, batı ve doğu müziğini birleştirmeyi hedeflemektedir.

EDİS STÜDYO ALBÜMLERİ

• Ân (2018)

EDİS SİNGLE'LARI

• "Benim Ol" (2014)

• "Olmamış mı?" (2015)

• "Vay" (2016)

• "Dudak" (2016)

• "Çok Çok" (2017)

• "Buz Kırağı" (Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları) (2018)

• "Güzelliğine" (feat. Emina Jahovic) (2018)

• "Paha Biçilemez Bir Şey Başlat" (2019)

• "Efsane Sensin" (2019)

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