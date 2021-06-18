Edis'in şarkısında dans eden İrem Derici, kendinden geçti

Son zamanlarda sık sık yalnızlıktan sitem eden İrem Derici, Edis'in yeni şarkısı Martılar ile dans etti. Kıvraklığıyla dikkat çeken Derici, paylaşımına ilk yorumlardan biri de Edis'ten geldi.