Edirne Tarihi Uzunköprü'de Tehlikeli Çatlaklar Oluştu

Tarihi Uzunköprü'de tehlikeli çatlaklar oluştu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan dünyanın en uzun taş köprülerinden Uzunköprü'nün kanatlar ve tabanında çatlaklar oluştu. Uzunköprü Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akbal, tarihi köprünün yıkıma terk edildiğini savunarak, Tarihi Uzunköprü ne yazık ki, yıkıma terk edilmiş durumda. Yıllardan beri onarılması için çeşitli mücadeleler yapılmasına rağmen karayolları hala köprüyü ulaşım amacıyla kullanmakta ve daha önce ihale kararları alınmasına rağmen köprünün onarımına başlamamıştır dedi.

Uzunköprü ilçesiyle aynı adı taşıyan ve dünyanın en uzun taş köprülerinden biri olma özelliğini taşıyan tarihi Uzunköprü, dökülen taşları çatlayan tabanıyla tehlike yaratmaya başladı. 575 yıllık tarihe sahip köprü, geçen yıl Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nda yer alması için yapılan incelemede 1306.2 metre olduğu tespit edildi. 174 kemeri bulunan ve 2015 yılında, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınan tarihi köprünün en son 1970 yılında tadilat gördüğü belirtildi.

'UZUNKÖPRÜ, YIKIMA TERK EDİLMİŞ DURUMDA'

Uzunköprü Kent Konseyi Başkanı Memet Akbal, tarihi köprünün yıkıma terk edildiğini öne sürerek, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine alınan, yaklaşık 575 yıl önce yapılan Uzunköprü ne yazık ki, yıkıma terk edilmiş durumda. Yıllardan beri onarılması için çeşitli mücadeleler yapılmasına rağmen karayolları hala köprüyü ulaşım amacıyla kullanmakta, Vakıflar Bölge Müdürlüğü de daha önce ihale kararları alınmasına rağmen köprünün onarımına başlamamıştır. Yüklü araçların geçişleri her ne kadar engellense de hala geçmekte olmaları, köprüye büyük zarar vermekte. Köprü orijinal halinden çok değişikliğe uğramış olduğu halde, bugün yine yıkımla karşı karşıya dedi.

Seller yaşanan doğal afetlerin köprüye zarar verdiğini belirten Akbal, Orijinalde 5 metre 20 santim olan köprü genişliği, 6 metre 80 santime çıkarılmış, betonlanmış, yani orijinalliğini bir çok yönde yitirmiş ama Uzunköprü Kent Konseyi olarak, köprünün yıkılmadan tamamen yok olmadan, eski orijinal haline getirilmesini ve kültür varlığı olarak korunmasını istiyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Kamunun da buna bir an önce el atıp onarmasını trafikten alıkoymasını, dünya kültür mirasına katmasını istiyoruz. Köprü güçlendirilmesine rağmen neredeyse her 50-60 metrede bir, yukarıdan aşağıya çatlaklar oluşmuş. Bir çok yerde kanatları kırılmış. 1964-71 yılları arasında köprünün altına demirli beton atıldığı halde bugün o demirli beton bile köprüyü tutamamakta. Köprüde kırılmalar, çatlaklar, kanat yıkıkları oluşmaktadır. Bu köprü hakkında danıştığımız arkadaşlar bu trafik devam ettiği sürece köprü onarılıp bakım yapılmazsa, çok uzun süre dayanamayacağını söylemektedirler dedi.

'KORUMA ALTINA ALINMALI'

Trakya Platformu Dönem Sözcüsü, avukat Bülent Kaçar, köprünün, acilen koruma altına alınması gerektiğini ifade ederek, Dünyanın en uzun taş köprüsü olan Uzunköprü, insanlık için önemli bir miras. Oysa bu kültürel miras bu güzellik 500 yıldır ayakta duran bu tarih günden güne ölüyor. Kanatlardaki köprünün üzerindeki ve altındaki çatlaklar, kopmalar hepsi bu tarihe sahip çıkamadığımızın bir kanıtı. Oysa bu bizim için hem trafik hem can güvenliği için çok önemli ulaşım yolu. Ancak diğer köprümüz açılmış olmasına rağmen, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınan bir tarihi varlığı hala koruyamamanın acısını yaşıyoruz, üzüntüsü içerisindeyiz. Oysa Uzunköprü'müzün derhal sahip çıkılması, tamir edilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara çok iyi bir şekilde korunarak aktarılması gerekiyor. Yetkilileri bu konuda defalarca bu dünyanın en uzun köprüsünü acilen koruma altına alınmasını talep ettik. Ancak bu çağrılarımıza rağmen Uzunköprü'de etkin bir çalışma göremiyoruz dedi.

'KANATLARINDA YIKILMA VAR'

Uzunköprü'de yaşayan Osman Üstüncü ise, Köprünün durumu kötü olduğunu kanatlarında ise yıkılmalar olduğunu söyledi. Üstüncü,

Köprünün durumu çok kötü. Nedenine gelecek olursak üstünden ağır araçlar geçiyor. Pek fazla denetim olmuyor, şu anda. Eskiden daha fazla denetim vardı ama şimdi denetim olmadığı için daha fazla araçlar ağır araçlar geçiyor. Köprümüzde çatlaklar ve kanatlarında yıkılma var. Köprüde tümsekler var. Onarılmasını istiyoruz, 575 yıldır ayakta duran köprümüzün bu hali bizi üzüyordedi.

Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkilileri, köprüyle ilgili rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin onaylandığı, uygulama ihalesi yapılması ile ilgili yetkinin Karayolları Genel Müdürlüğü'nde olduğu söyledi. Yetkililer, karayollarının projeleri ihaleye çıkarılmasından sonra onarım çalışmalarının başlatılacağını kaydetti.

Kaynak: DHA